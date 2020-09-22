美軍曝太平洋試射導彈影片 中美地緣角力升級（組圖，有片）

▲ 【中美角力】美軍曝太平洋試射導彈影片 中美對峙升級

中美地緣政治角力升級、解放軍密集軍演之際，美軍集結上萬兵力的「勇敢之盾」軍事演習，持續在西太平洋進行。美軍公開巡洋艦發射戰斧攻陸導彈、大黃蜂戰機發射導彈的畫面、影片。

外界普遍認為，此舉客觀上產生對中國展示肌肉的意味，中美軍事對立緊張升級。

【美次卿訪台】解放軍台海附近實戰演練 胡錫進：就是攻台預演

【台海局勢】美國務次卿訪台之際 解放軍在台海附近實戰化演練

兩年一次的美軍「勇敢之盾（Valiant Shield）」軍演14日展開，在西太平洋關島和馬里亞納群島附近海域，集結陸海空軍及陸戰隊，超過100架戰鬥機、1.1萬名官士兵參與。

F/A-18E發射導彈 攻陸上目標

太平洋艦隊先於18日發布新聞稿，說明美軍進行實彈演習，聯合空中、水面及水下的戰機、軍艦、潛艦發射武器，成功擊沉一艘退役軍艦。

太平洋艦隊並透過社交媒體，公布一段從戰鬥機上拍攝的畫面。F/A-18E「超級大黃蜂」自列根號航空母艦（USS Ronald Reagan）起飛之後，在空中發射導彈的影片。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第15驅逐艦中隊長狄莫斯（Steven DeMoss）聲稱，「這次演習展示我們不管從水下、水面或是空中，都能夠在海上發動壓制性的火力。我們能在全世界各個戰區，在我們選定的地點與時間，動用這樣的武力」。

儘管美國經常與其他國家的部隊聯合演習，勇敢之盾是特別只限美軍的野戰演訓（FTX），焦點在於遠洋的跨軍種聯合作戰訓練。

解放軍演習之際 三大海域同日均現美軍偵察機身影

美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔

除了擊沉海上靶艦的實彈訓練之外，太平洋艦隊今天發布新聞稿及照片指出，安提坦號（CG-54）巡洋艦成功發射戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM）命中關島外海的一處無人島。

列根號航艦攻擊群 參與實戰演練

值得注意是，安提坦號巡洋艦是最近一批航經台灣海峽的美軍軍艦之一，去年9月曾自由航行，自北向南經過台灣海峽。

【中美角力】美日東海今年最大規模軍演 日媒：可視為牽制解放軍

【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習

安提坦號指揮官卡德威中校（Russell Caldwell）聲稱，「美軍致力於維護安全與區域穩定，對各種突發事件保持應變準備。發射戰斧攻陸飛彈是勇敢之盾演習的一環，使，列根號航艦打擊群演練關鍵戰鬥技能、提升戰術能力，以做出各種可能的軍事反應，捍衛我們在亞太地區的共同利益」。

解放軍近期也頻密在展開演練，其中，日前一度有5型號共19架軍機在台方主張、大陸不承認的台海中線以東活動，其組合和規模的確接近實戰，有警示美台的意味。

【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰

【中美角力】核彈頭略超200枚？ 胡錫進：美有意低估 削中國核威懾

【中美角力】混淆導彈和核彈 胡錫進疑遭解放軍暗批

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁