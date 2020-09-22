【中美角力】美媒：中國考慮美大選後才公佈 思科或入榜「不可靠實體清單」

《華爾街日報》21日報道，中國政府高層對公佈的「不可靠實體清單」的時間點，或是否真的要公佈這份美企黑名單存分歧，有官員認為應等到美國大選後才公佈名單。中國政府正糾結如何反制特朗普政府，但又不讓兩國關係急速惡化，避免美國進一步的打壓，造成不可挽回的損害。

中美關係持續緊張，商務部19日公佈「不可靠實體清單規定」，但正式的清單中有哪些美國企業目前仍不得而知。早前中國電訊設備商華為被打壓，中國首宣佈「不可靠實體清單」計畫，未明列規定與美企黑名單的結果，最終促成中美首階段協議。

報道引述消息人士透露，國家主席習近平要求中國商務部、經濟計劃機構、網絡安全管理局和反壟斷監管機構各自列入清單，起初制定黑名單是針對美國科技業，而華為美國競爭對手思科 (CSCO-US) 是中國各部門都指名封殺的目標。

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不過，一些中國官員對發佈美企清單猶豫不決，因為他們認為應該等到美國大選後再來公佈，以避免美中更大的衝突。繼TikTok後，特朗普政府已預告將打擊更多中企，包括中芯國際 （0981） 。

多家分析機構研判，思科、戴爾，以及洛克希德馬丁等海外競爭對手及對台軍售企業很有可能會被成為首批列入中國不可靠實體清單的外企。滙豐控股 （0005） 捲入孟晚舟事件、聯邦快遞 （FedEx）因華為包裹事件倍受中國批評，也是列入黑名單的潛在首選企業。

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責任編輯：游昊雲

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