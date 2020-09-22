【TikTok】「須保證完全安全」 特朗普：若無法挽救TikTok交易就關掉它

抖音海外版TikTok美國業務交易再有變數，美國總統特朗普周一（21日）表示，如果字節跳動保持對TikTok的任何控制，將不會批准TikTok出售給甲骨文和沃爾瑪的交易。他之後更稱，如果不能挽救TikTok交易，將「關掉」TikTok，強調「必須保證完全安全」。

特朗普周一離開白宮前表示，他已初步批准甲骨文和沃爾瑪入股營運TikTok的美國新公司的計劃。但強調，如果交易不能滿足他的要求，他可能會取消交易。

「如果我們能挽救它，我們就挽救它，如果我們不能，我們就關掉它。」特朗普補充，必須保證完全安全，「這是唯一重要的事」。

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當日稍早，特朗普接受霍士新聞訪問時稱，若字節跳動與甲骨文等交易後，仍保持對TikTok美國新公司TikTok Global任何控制權，將不會批准交易。

值得注意的是，除了美方，中方也可能不批准交易。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文稱，據悉，北京不會批准現行協議，因協議將危害中國國家安全、利益和尊嚴。

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責任編輯：林佩怡

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