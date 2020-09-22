  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 10:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok】「須保證完全安全」 特朗普：若無法挽救TikTok交易就關掉它

國情動向 10:34 2020/09/22

分享：

抖音海外版TikTok美國業務交易再有變數，美國總統特朗普周一（21日）表示，如果字節跳動保持對TikTok的任何控制，將不會批准TikTok出售給甲骨文和沃爾瑪的交易。他之後更稱，如果不能挽救TikTok交易，將「關掉」TikTok，強調「必須保證完全安全」。

特朗普周一離開白宮前表示，他已初步批准甲骨文和沃爾瑪入股營運TikTok的美國新公司的計劃。但強調，如果交易不能滿足他的要求，他可能會取消交易。

「如果我們能挽救它，我們就挽救它，如果我們不能，我們就關掉它。」特朗普補充，必須保證完全安全，「這是唯一重要的事」。

【TikTok賣盤】字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批交易

【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批

當日稍早，特朗普接受霍士新聞訪問時稱，若字節跳動與甲骨文等交易後，仍保持對TikTok美國新公司TikTok Global任何控制權，將不會批准交易。

值得注意的是，除了美方，中方也可能不批准交易。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文稱，據悉，北京不會批准現行協議，因協議將危害中國國家安全、利益和尊嚴。

【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國

【TikTok】美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國
今日
【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國
【TikTok賣盤】字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批交易
今日
【TikTok賣盤】字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批交易
【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批
今日
【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批
【TikTok賣盤】誰是TikTok Global大股東？中美各留下台階
2020/09/21
【TikTok賣盤】誰是TikTok Global大股東？中美各留下台階
【TikTok賣盤】字節跳動回應4大傳聞　這樣再反駁特朗普
今日
【TikTok賣盤】字節跳動回應4大傳聞　這樣再反駁特朗普
中美關係 科技戰 特朗普 中國 北京 美國 字節跳動 環球時報 Twitter 抖音

上一篇文章

解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

下一篇文章

【中美角力】美媒：中國考慮美大選後才公佈 思科或入榜「不可靠實體清單」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】中國拓9大根部技術　抗美國圍堵（組圖）
【中美科技戰】中國拓9大根部技術　抗美國圍堵（組圖）
解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍
解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍
【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批
【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批
紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡
紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡
【美國禁售芯片】蓋茨：逼中國自給自足 對美無好處
【美國禁售芯片】蓋茨：逼中國自給自足 對美無好處
美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下
美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下