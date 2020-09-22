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【中美角力】習近平暗批美靠拳頭大　籲聯合國主持公道（有片）

國情動向 11:07 2020/09/22

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【中美角力】習近平暗批美靠拳頭大　籲聯合國主持公道（有片）

中美角力白熱化、美國對中國展開科技產業、地緣政治圍堵之際，中國國家主席習近平當地時間21日（周一）表示，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力。他呼籲聯合國主持公道，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。

外界普遍認為，習近平批評霸權的談話，雖沒有點名，但實質暗批美國，回應美國對中國的連串施壓動作。

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新華社報道，習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會，以視象發表「重要講話」，作以上表示。

習近平說，當今世界正經歷百年未有之大變局，突如其來的新冠病毒疾病疫情對全世界是一次嚴峻考驗。人類已經進入互聯互通的新時代，各國利益休戚相關、命運緊密相連。「全球性威脅和挑戰需要強有力的全球性應對」。

習對聯合國提4建議　句包括促進合作

他說，面對新形勢新挑戰，必須嚴肅思考，「世界需要一個什麼樣的聯合國？在後疫情時代，聯合國應該如何發揮作用？」

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習近平向聯合國提出4點建議，包括主持公道、厲行法治、促進合作、聚焦行動。他說：

大小國家相互尊重、一律平等是時代進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸淩、霸道。

習近平還說，聯合國憲章宗旨和原則是處理國際關係的根本遵循，也是國際秩序穩定的重要基石，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。

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他認為，促進合作是聯合國成立的初衷，也是聯合國憲章重要宗旨。靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。要以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和。

他最後稱，中方將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。

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責任編輯：鄧國強

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