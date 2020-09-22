【中美諜影】紐約警察被捕 遭控充當中國政府非法代理人

中美間諜案再起，美國一名兼任陸軍預備役軍人的紐約市警察，當地時間周一（21日）被捕，被指控是中國政府的非法代理人，向中國官員匯報中國公民在紐約市的活動，並評估當地藏族社區的潛在情報來源。

涉案33歲的白馬達傑·昂旺（Baimadajie Angwang）為藏族人，於中國出生，之後加入美國籍。除了充當中國政府非法代理人，他還被控電匯欺詐、虛假陳述等罪名。若罪成，他將面臨最高55年監禁。

負責聯邦調查局（FBI）紐約辦事處的副局長William Sweeney聲明稱，昂旺為獲得許可而說謊，並利用他在紐約警察局的職位，「幫助中國政府招募情報人員進行顛覆性和非法活動」。

匯報藏人活動 瞞與中方官員聯繫

檢察官表示，昂旺至少從2014年起就擔任中國政府的特工。在紐約市警察局皇后區第111分局工作的昂旺，被控向中國領事館官員匯報紐約地區藏族人和其他人士的活動，並偵測及評估潛在的涉藏情報來源。

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他還被指控，通過邀請參加紐約市警察局官方活動的方式，向中國領事館官員提供接觸紐約市警察局高級官員的途徑。而2018年開始，昂旺與兩名在中國駐紐約領事館工作的官員建立聯繫，其中一名官員在「中國西藏文化保護與發展協會」工作，該協會被指負責「清除反對中國政策和當權者的潛在來源」。

昂旺目前還是美國陸軍後備役的士官，隸屬新澤西州迪克斯堡的一個民政事務空降營。據了解，昂旺有「機密」級的安全許可，但是指控書說，昂旺在填寫有關安全審查表格時，沒有報告他與中國領事館官員的聯繫，也沒有匯報他與在中國境內並且與解放軍有關的家人的密切聯繫。

赴美申請政治庇護 父母為中共黨員

美國當局說，昂旺的父親是中國解放軍的退休軍人、共產黨員，而他的母親是退休官員，也是共產黨員。而昂旺最初以文化交流簽證到美國，後來申請政治庇護，聲稱自己曾遭到逮捕和酷刑，部分原因是自己的藏人身份。昂旺獲得庇護，隨後成為美國公民。

紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）說，昂旺背叛了他宣誓要服務的美國、美國陸軍和紐約市警察局。

案件於周一過堂，法官下令繼續拘押昂旺，不予保釋。

中國外交部發言人汪文斌曾稱，美方執法部門為抹黑打壓中國，近來不斷炒作所謂「中國滲透」、「中國間諜問題」，已到了草木皆兵、杯弓蛇影的地步。並指美國在全球大搞間諜竊密活動，連盟友都不放過，都有實據可查。

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責任編輯：林佩怡

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