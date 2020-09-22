【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位

澳洲政府2018年以國安為由，禁止華為參與澳洲5G網絡建設，目前又正值中澳關係緊張，華為在澳洲的運營部門表示，將持續削減在澳洲的員工人數與投資。華為方面表示，員工人數已經從1,200名減少至不到200名，到明年還會更少。

華為在澳洲員工投資均減少

據澳洲媒體「Australian Financial Review」報道，華為澳洲公司事務主管Jeremy Mitchell在電郵聲明中表示，澳洲的華為禁令導致華為在澳洲損失了1,000個高科技和高薪的工作崗位，「我們員工人數已經從1,200名減少至不到200名，到明年還會更少」。

除了員工的減少，Mitchell稱，對華為的明顯損害還反映在對當地事業的投資減少上，這對澳洲經濟是有害的，自禁令以來，華為已終止了在澳洲1億澳元(約5.59億港元)的研發投資。

在收入方面，Mitchell稱，「我們已經從超過7.5億澳元的年收入（如果能用5G的話，可以輕鬆達到10億澳元）到未來幾年收入將低於2億澳元的情況。」

華為上月表示，由於商業環境持續負面，將提前一年結束對一家澳洲橄欖球聯賽俱樂部的贊助，他們原本的贊助關係已近十年。

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事實上，中澳緊張關係近期再升溫。受地緣政治形勢影響，合約到期後，中國將無法使用西澳一座戰略性太空測控站，這將影響中國的太空探索及在太平洋地區的遙測能力。

責任編輯：尹航