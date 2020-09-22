【聯合國峰會】習近平演說全文：任何國家不能主宰他國命運（有片）

聯合國成立75周年紀念峰會周一（21日）召開，國家主席習近平發表視象演說，指新冠肺炎疫情對全世界是一次嚴峻考驗，全球必須嚴肅思考需要一個怎樣的聯合國，他並就聯合國工作提出4項建議，包括主持公道、厲行法治、促進合作和聚焦行動。

他強調，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。

【中美角力】習近平暗批美靠拳頭大 籲聯合國主持公道（有片）

以下是習近平講話全文：

主席先生，各位同事：75年前，世界人民經過浴血奮戰，贏得世界反法西斯戰爭偉大勝利。這是正義的勝利、人民的勝利。在上個世紀前半葉人類兩度身歷慘不堪言的戰禍之後，聯合國應運而生。聯合國風雨兼程，走過了75年不平凡歷程。世界和平與發展掀開新篇章。

聯合國的75年，是人類社會迅速發展的75年。我們經歷了深刻廣泛的科技發展和工業革命，正在迎來新一輪更大範圍、更深層次的科技革命和產業變革，世界社會生產力得到極大解放和發展，人類戰勝困難和改造世界的能力空前提高。

聯合國的75年，是國際形勢深刻變化的75年。廣大發展中國家贏得民族解放和國家獨立，10多億人口擺脫貧困，幾十億人口邁上現代化征程，極大增強了世界和平與發展的力量，深刻改變了世界格局。

中歐人權交鋒 習近平：中方不接受人權「教師爺」

【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點 長期應對外部環境

聯合國的75年，是多邊主義快速發展的75年。世界問題多得很、大得很，全球性挑戰日益上升，應該也只能通過對話合作解決。國際上的事大家商量着辦，同舟共濟已經成為國際社會廣泛共識。

風雨過後是彩虹。經歷一次又一次考驗，聯合國仍然充滿生機，寄託着70多億人民對美好生活的嚮往，聯合國憲章仍然是世界和平與發展的重要保障。

主席先生！當今世界正經歷百年未有之大變局，突如其來的新冠肺炎疫情對全世界是一次嚴峻考驗。人類已經進入互聯互通的新時代，各國利益休戚相關、命運緊密相連。全球性威脅和挑戰需要強有力的全球性應對。

面對新形勢新挑戰，我們必須嚴肅思考：世界需要一個甚麼樣的聯合國？在後疫情時代，聯合國應該如何發揮作用？我提幾點建議。

【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？

【中美角力】習近平提「5個不答應」 對中美關係釋何信號？

第一，主持公道。大小國家相互尊重、一律平等是時代進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道。單邊主義沒有出路，要堅持共商共建共享，由各國共同維護普遍安全，共同分享發展成果，共同掌握世界命運。要切實提高發展中國家在聯合國的代表性和發言權，使聯合國更加平衡地反映大多數國家利益和意願。

第二，厲行法治。聯合國憲章宗旨和原則是處理國際關係的根本遵循，也是國際秩序穩定的重要基石，必須毫不動搖加以維護。各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就聽誰的。大國更應該帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準，也不能歪曲國際法，以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定。

第三，促進合作。促進國際合作是聯合國成立的初衷，也是聯合國憲章重要宗旨。靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰。我們要做的是，以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和，把本國利益同各國共同利益結合起來，努力擴大各國共同利益匯合點，建設和諧合作的國際大家庭。

習近平提新時代治藏方略 須鑄牢中華民族共同體意識

習近平智囊團曝光！中南海一場座談會藏玄機

第四，聚焦行動。踐行多邊主義，不能坐而論道，而要起而行之，不能只開藥方，不見療效。聯合國要以解決問題為出發點，以可視成果為導向，平衡推進安全、發展、人權，特別是要以落實《2030年可持續發展議程》為契機，把應對公共衛生等非傳統安全挑戰作為聯合國工作優先方向，把發展問題置於全球宏觀框架突出位置，更加重視促進和保護生存權和發展權。

中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，是聯合國創始會員國，也是安理會常任理事國中唯一一個發展中國家。我們將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。

主席先生！世界正站在一個新的歷史起點上。讓我們重申對多邊主義的堅定承諾，推動構建人類命運共同體，在聯合國旗幟下實現更大團結和進步！謝謝。

習近平要求制止餐飲浪費 官媒點名批評「大胃王吃播」、自助餐

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

習近平：強國必須強軍 軍強才能國安

習近平：中國支持多邊主義 以開放合作精神同各國共謀發展

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁