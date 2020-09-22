瑞幸咖啡等因不正當競爭 遭中國市場監管總局罰6100萬元

瑞幸咖啡今年4月自爆「財務造假」後，遭到監管調查。中國市場監管總局通報，對瑞幸咖啡等不正當競爭行為作出行政處罰，45間涉案公司被罰6100萬元人民幣。瑞幸咖啡聲明稱，尊重並堅決執行國家相關部門的處罰決定。

今年4月，市場監管總局對瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司涉嫌虛假交易等不正當競爭行為開展調查。 經查，去年4月至12月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並於2019年8月至2020年4月，通過多種渠道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤​​導相關公眾。

43間第三方公司助虛假宣傳 同受罰

通報稱，瑞幸此舉違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款，「經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者」的規定，構成虛假宣傳行為。

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至於北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、徵者國際貿易（廈門）有限公司等43間第三方公司，為瑞幸公司實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，違反《中華人民共和國反不正當競爭法》規定，構成幫助虛假宣傳行為。

市場監管總局及上海、北京市場監管部門，日前對瑞幸公司及北京車行天下諮詢服務有限公司等45間涉案公司，作出行政處罰決定，處罰金額共計6100萬元。

有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡，今年4月「自曝」財務造假，隨後美國提出加大審查中概股；其6月在納斯達克（Nasdaq）停牌，並進行退市備案。7月中國財政部對其境內運營主體檢查發現，自去年4月至當年年底，其通過虛構商品券業務增加交易額22.46億元人民幣，虛增利潤9.08億元。

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責任編輯：林佩怡

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