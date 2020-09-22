華遠原董事長任志強貪污受賄罪成　判囚18年不上訴

華遠集團原董事長任志強貪污案，今早在北京市第二中級人民法院宣判，任志強被判有期徒刑18年，並罰款420萬元（人民幣，下同）。任當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院指，任志強在2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4974萬餘元；收受賄賂125萬餘元；挪用公款6120萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失逾1.1億元，其華遠集團財產損失5378萬餘元，任志強個人獲利1941萬餘元。

法院認為，任志強的行為分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處。鑑於他自願如實供述和承認自己的全部犯罪事實，且違法所得已全部追繳，法院同意數罪併罰，合併執行有期徒刑十八年，並處罰金420萬元。

曾批評當局隱瞞疫情

任志強今年2月撰文批評當局隱瞞疫情，引發議論，其後3月傳出任志強失聯，遭當局留置。4月7日，北京市紀委宣布任志強因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

北京市紀委7月23日宣布，任志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，因此被開除黨籍，並移送檢察機關審查。

通報指， 任志強在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查。在經濟方面，通報稱任志強違規公款吃喝，將公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益，夥同子女大肆斂財等。

有「任大炮」之稱的任志強，現年69歲，山東掖縣人，曾是北京市華遠集團黨委副書記、董事長，2015年退休。

2016年，任志強曾批評「黨媒姓黨」，被指公開發表違背四項基本原則、違背黨的路線方針政策等方面的錯誤言論，其行為嚴重違反黨的政治紀律，因而遭到處分留黨察看一年。

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責任編輯：蒯宇澄