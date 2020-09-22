【中國樓市】二三線房貸收緊 部分銀行直接按「暫停鍵」

內地新冠疫情趨緩後，部分地區樓市再度炙熱，隨後多個城市傳出房貸收緊乃至上調的消息。內媒報道，目前主要是二三線城市房貸收緊，不僅房貸利率較高，且上調了二套房貸款首付比例。同時，目前銀行額度緊張，放款速度較慢，部分銀行甚至直接暫停了房貸業務。

據《證券日報》走訪多家銀行網點發現，北上廣深等一線城市目前房貸利率處於暫時穩定狀態，房貸收緊趨勢目前主要出現在二三線城市。

房貸利率下行趨勢已現拐點

融360大數據研究院發布9月中國房貸市場報告，選取66家銀行在全國41個重點城市的樣本數據。數據顯示，9月全國首套房貸款平均利率為5.24%，二套房貸款平均利率為5.55%，按月下降1基點。值得關注的是，這已是全國首套房、二套房貸款平均利率連續9個月下調。

融360大數據研究院監測數據顯示，9月份，18個城市首套房貸款利率平均水平按月下降，長春、蘇州兩地降幅超過10基點；7個城市貸款利率按月上漲。一線城市中，北上深三地繼續維持上期房貸利率水平，廣州地區首套房貸款利率整體水平按月下降1基點，二套房利率不變。

首套房貸款平均利率最高為無錫5.91%，LPR所加點數為126。此外，合肥、成都、南寧3個城市首套房貸款平均利率分別為5.88%、5.86%、5.84%。

融360大數據研究院研究員李萬賦表示，9月份雖然整體房貸利率水平略降，但越來越多的城市房貸利率下行趨勢已現拐點，且二套房比首套房的利率拐點更為顯著。

不僅利率如此，瀋陽、無錫的二套房首付比出現集體上調現象，還有部分城市之前有銀行執行主流偏低的二套首付水平，也在本月大多調漲至主流水平。由于人行限額的政策，無錫部分銀行網點則已經開始停貸。一家股份制銀行負責人表示：「自7月份開始，我行已經不做貸款，主要因為沒有額度放款，積壓的單子很多。」

熱點城市房價上漲過快 必然將收緊

融360大數據研究院研究員李萬賦指出，9月15日，人行平價超量續作MLF6000億元（人民幣．下同），向市場淨投放2300億元資金；9月21日的LPR報價也維持前值。在這種情況下，房貸市場接下來可能會在目前較為平穩的走勢下略有收緊，且在二套房貸上表現更加顯著。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進亦表示，LPR已持續幾個月沒有調整，這是一個明顯信號，說明當前市場利率最寬鬆時期已經到了，特別是部分熱點城市的房價上漲過快，必然會有所收緊。

下半年以來，監管部門多次召開房地產工作座談會，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。據貝殼研究院統計數據顯示，7月份起全國共44個省市61次推出房地產相關政策。其中，常州、沈陽、杭州、東莞、無錫、深圳、南京、寧波、大連、成都等10城發布了有關規范房地産市場發展的限售、限購政策，並提高貸款和房産轉賣門檻，防范市場過熱，進一步深入打擊投資需求。

據國家統計局日前公布的8月份70城新建商品住宅房價指數，按月上漲0.56%，較7月的0.47%漲幅擴大；按年上漲4.8%，連漲59個月。70城中新建商品住宅上漲城市數量為59個，與上月持平。

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責任編輯：蒯宇澄

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