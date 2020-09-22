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【中美科技戰】逼出中國國策裂變：11萬億推科技立國

國情動向 13:45 2020/09/22

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【中美科技戰】逼出中國國策裂變：11萬億推科技立國

中美科技戰格局確立，將改變中國未來數十年政經大邏輯，由「製造立國」向「科技立國」轉變，2050年建成科技強國。

北京智囊認為，「十四五」（即2021至2025年五年規劃）將是新格局下科技立國關鍵戰略期，研發投入相關指標或取代GDP成為未來第一發展指標，將從現在2.5%提升至發達國家水平約2.7至2.8%。同時，要擴大融資渠道，「十四五」時期要撬動1.4萬億美元、折合10.85萬億港元規模私人投資，增強對科技企業資金支持。

根據中共十九大創新型國家規劃，未來30年有3個時間節點，分別是2020年成為創新型國家；2035年進入到創新型國家前列；2050年成為世界科技強國。但近兩年美國對華發起貿易戰，並急速演變為以科技限制為核心的大國博弈，令中國外部環境出現劇變。

研發投入 提升至歐美水平

一名接近科技部的智囊人士表示，中美科技戰對科技強國既定規劃勢必有負面影響，這對「十四五」規劃科技研發提出更高要求，需要投入更多資源去對冲外部影響。

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他說，原始創新是系統工程，要從基礎教育開始，培養全社會尊重科學的精神，需要全社會形成共識並調整相關措施。改革開放40年，成就了商品經濟時代，中國製造席捲全球，全社會重視GDP考核，未來向科技經濟轉型，要像重視GDP一樣重視科技創新。

事實上，幾十年的快速經濟增長，使中國能夠投入更多資源用於研發。今年研發投入佔GDP比重已達2.5%，該數據在1991年時還是0.72%。

海南強國創新研究院執行副院長林源園表示，研發投入佔GDP比重是衡量一國科技發展水平的重要指標，歐盟及美國等發達國家目前在2.8%左右，日本比重更高、約在3%。「十四五」時期中國會進一步提升研發投入佔GDP比重，至少要達到現在發達國家水平，約2.7至2.8%。

資金投向 習：加強基礎研究

此外，研發資金的投向方向，在「十四五」時期亦會有所調整。研究開發主要分基礎研究、應用研究和實驗開發等3種活動，根據經合組織的報告，中國一直將其研發資源的最大份額投入實驗開發，從2000至2016年平均約為80%。這促進了以工程為主的產業發展，使其更容易幫助製造商迅速將新產品和服務適應內地市場。中國對實驗開發的偏好遠超其他主要經濟體，像美國和日本這樣創新強國，在實驗研發方面的投入僅62%左右。

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不過，基礎研究和應用研究方面的研發投入，對於發展新的科學思想和尖端技術至關重要，中國與其他主要大國相比，在兩方面的投資明顯滯後。中共總書記習近平在十九大講話中特別強調，要「加強基礎研究」。

林源園表示，現在中國對於基礎研究的平均佔比僅約5%左右，歐美發達國家則在15%至20%。「十四五」期間，基礎研究的投入應至少較現在翻倍，升至10%左右，到2050年則需達到20%至25%水平，方可以成為科技強國。

科創資金 政府企業股市合力

「科技立國」需要更多的研發資金，當局現在正以舉國之力凝聚拓展資金來源。在發達經濟體中，企業通常為研發活動提供主要資金，中國目前仍以國企投入為主，但這更像政府投資。

林源園表示，「十四五」期間要撬動1.4萬億美元，折合近11萬億港元（10.85萬億港元）規模的私人投資，政府更多作為技術和產業融資引導。此外，資本市場也將繼續拓展對科技企業的支撑力，從政府、私人企業、資本市場三方面形成對科技創新資金來源的合力。

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