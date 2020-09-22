解放軍「假如戰爭今天爆發」MV 誓言「守護祖國寸土」（有片，組圖）

台海局勢緊張敏感時刻，解放軍東部戰區昨在官方微博發布「假如戰爭今天爆發」MV，稱若有天戰爭打響，將義無反顧，奔向戰場，「守護好祖國的一寸一土」。

解放軍東部戰區以「假如戰爭今天爆發，這就是我們的回答」為題，發布上述MV，稱若有一天戰爭打響，「我們將背負起祖國的重任和人民的希望，義無反顧，奔向戰場。守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望！請祖國放心！請人民放心！」

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MV畫面有大量解放軍演習訓練及導彈發射畫面，歌詞並提到「每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發」、「我用生命向使命承諾」等。

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台海局勢緊張 解放軍戰機逼近台灣

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）上周訪問台灣期間，解放軍東部戰區上周五（18日）起在台海附近組織實戰化演練。大陸國防部發言人任國強稱，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動，批評美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚。

另外，台灣軍方表示，解放軍戰機稍早連日派出多架戰機，逾越海峽中線，進入台灣西南空域。在北京，外交部發言人汪文斌昨稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線。

台灣的外交部長吳釗燮今日表示，過去多年台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的一個象徵，而北京否認海峽中線的存在，等同摧毀台海現狀，他強烈譴責北京的說法，要求北京當局回歸到文明的國際標準。

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責任編輯：林佩怡

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