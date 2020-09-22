▲ 【TikTok】甲骨文轉軚附和特朗普：字節跳動絕無股權

中美科技戰TikTok一役發展繼續出人意料。TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪達成合作方案後，美國總統特朗普先「祝福」後反口。甲骨文之後也發出新聲明，附和特朗普，稱TikTok中國母公司字節跳動，不會在新公司TikTok Global中持有股權。甲骨文創辦人與特朗普關係密切，公司改口更難撇清政治博弈色彩。方案細節混亂和矛盾令美國傳媒慨嘆，也許交易各方也不知道發生甚麼。

TikTok與甲骨文、沃爾瑪達成協議，令中美科技戰化為科技合作，本應是好事，可是方案細節卻「日日新鮮」，令協議隨時有陰溝翻船風險。

協議原先同意，字節跳動持有新公司TikTok Global在美國上市前80%股權，而甲骨文、沃爾瑪分別持有其餘12.5%及7.5%股份。這幾點都得到3家公司所發聲明確認。美方當時解畫辦法是，字節跳動本身41%股權由美國創投基金持有，因此美方實際上佔了53% TikTok Global多數股權。

然而，特朗普自稱在概念上同意方案，予以「祝福」後，卻對外宣稱TikTok Global會百分百是美國公司，與任何外國都沒有關係。特朗普其後更直接威脅否決方案，要求中國企業完全放棄股權。

甲骨文周一（21日）發出新一份聲明，則附和了特朗普的講法。甲骨文副總裁Ken Glueck在聲明指出，TikTok Global成立後，甲骨文與沃爾瑪會注資，而TikTok Global股權會分佈在股東之間。「美國投資者佔多數，字節跳動不會持有TikTok Global股份。」

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另一方面，方案最新傳出另一個細節，亦與周末版本有出入。最新流傳是，TikTok整個程式業務，都會置於TikTok Global之下，而非只有TikTok美國業務。

如果這是真的話，意味TikTok全球運作都交由美國人控制，字節跳動今後只擁有中國內地版本的相應程式抖音。

種種混亂又矛盾的消息令海內外傳媒都摸不着頭腦。科技新聞網TechCrunch形容，這種口水戰（war of words）下，交易參與者可能也根本不知道在發生甚麼。

美方漫天索價，中國官媒《環球時報》口風也轉硬。環時社評直指方案就是「不平等條約」，展示了華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，並損害中方國家安全和尊嚴。社評認為，中方絕不可能批准這種交易，並指美國太過自信，低估了中國捍衛自身利益的決心。

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責任編輯：連兆鋒