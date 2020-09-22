【十一黃金周】國慶中秋前夕各地搶貴茅台　消費企穩添訊號

中秋國慶假期將至，内媒中新經緯走訪北京各酒水銷售門店發現，53度飛天茅台專櫃零售價已漲至3099元（人民幣，下同），相較去年十一假期前的2400元，上漲幅度近30%，反映内地的内需復蘇。然而，貴州茅台近期卻否認漲價傳聞。

9月12日，一則有關飛天茅台酒出廠價提高的公告流出。公告顯示，貴州茅台將上調53度飛天茅台酒（500ml）出廠價，由969元/瓶上調至1199元/瓶；直銷渠道價由1299元/瓶上調至1499元/瓶；建議零售價由1499元/瓶上調至1699元/瓶。對此，貴州茅台發公告表示，公司並未對飛天茅台酒及其他產品進行提價，希望大家不信謠、不傳謠。

作為白酒行情的風向標，茅台酒的價格一直備受市場關注。近日，中新經緯記者走訪北京市內多家茅台專賣店及商超市場發現，部分店鋪的飛天茅台賣光了，處於補貨狀態；專賣店內2020年飛天茅台報價高達3099元，該價格是茅台官方規定統一零售價2倍還多。

▲ 國慶中秋内需強白酒漲價 茅台需提前預訂

【中美貿易戰】外貿數據顯內外需都疲弱！美不撤關稅 中國經濟明年恐更嚴峻

貴州茅台股價再破頂 市值超越工行居A股首位

事實上，進入9月以來，各大酒企已開始相繼提價。9月17日，郎酒股份在其官方微信公眾號上宣布，青花郎建議零售價調整為1499元/瓶，並宣布即日起，郎酒對醬香型產品實行計劃配額制。相較於今年7月1299元/瓶的零售價，短短兩個月，青花郎漲幅超15%。

白酒營銷專家蔡學飛表示，節前各大酒企漲價主要分為兩種情況，一種是以五糧液、郎酒、國窖等頭部品牌的強勢漲價，目的在於利用銷售旺季直接拉高品牌形象，提振市場信心；另一種是廣大區域酒企的跟隨式漲價。由於區域酒企品牌影響力相對不足，在節前通過價格調動來提升銷量，因此他們漲價是為了穩價，防止價格下滑過快。

因應疫情，現時整個內地經濟形態都出現變化，國家主席習近平早前召開企業家座談會時，就強調發揮國內大循環為主體的經濟，內需經濟將成為下半年發展的主調，而茅台的銷量往往能反映内需市場的狀況。

【財經點題】消費金融股 北上資金最愛？

【Costco熱潮】滬Costco半價賣茅台 意外揭穿內地零售暗黑行規

「CCTV國家品牌計劃」涉違廣告法 中央廣電總台遭約談

【神州熱話】Costco上海店仍爆紅 掀代購+會員卡租賃商機

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁