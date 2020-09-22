訪滬問中德機械人差距 李克強：製造業提升水平 需不斷擴大開放

總理李克強昨到上海考察期間，提到一個國家的製造業要提升水平，需要不斷擴大開放，又稱國家層面會全力支持上海自貿區更大力度的改革開放。

昨日下午，李克強到全球最大企業管理和協同化電子商務解決方案供應商、德企思愛普（SAP）的中國研究院，與中外軟件工程師互動交流。當研究院負責人提及中國一款工業機器人時，李克強問道，這款機器人與德國機器人有沒有差距。對方坦言，中國機器人在零部件的精度上，還有提升的空間。

李克強說，開放能夠讓人認識到差距，認識到差距才有提升的空間。一個國家的製造業要提升水平，需要不斷擴大開放，在相互合作中才能實現互利共贏。

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國家層面全力支持上海自貿區更大改革開放

值得注意，在中美關係持續緊張，科技領域角力不斷之下，中國近期強調經濟「雙循環」、對外開放基調，被指是應對美國脫鉤威脅。

李克強當日又到訪上海浦東新區。據了解，上海自貿區正在研究4.0版改革方案，希望國家能在法律法規政策層面給予更大支持。

他稱，上海是長江經濟帶的龍頭，經濟社會發展走在全國前列，而浦東開發開放30年的變化令世人震撼。上海自貿區建設全國起步最早，年年都有進步，是全國的標杆。新設立的自貿區臨港新片區，是一隻正在起飛的「金鳳凰」。

他指出，國家層面會全力支持上海自貿區更大力度的改革開放，相關部門要全力對接支持。上海創造的政務服務「一網通辦」是「放管服」改革的重要內容。而改革開放需要先行先試、敢闖敢試，希望上海以更大力度、更高水平，在新的起點上繼續為全國提供經驗。

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另外，李克強當日考察前程無憂公司時，提到就業是最大的民生，是發展經濟的基礎和創造財富的來源，今年要穩住經濟基本盤，必須優先保障就業。

責任編輯：林佩怡

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