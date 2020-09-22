【中印衝突】印當局：邊境緊張無阻中國最惠國待遇

中印邊境對峙問題仍未解決，網絡流傳幾張图片，內容分別是解放軍和印軍的飲食條件，有網民表示，對比來看，印軍的伙食比解放軍差太多。此外，印度軍方採購帳篷的官員發現，他們向歐洲國家購買的保暖帳篷，也是中國的代工產品。

另外，印度貿易和商務部長表示，儘管中印兩國邊境最近發生衝突，但印度政府並沒有取消中國最惠國待遇的計劃。

中印軍隊伙食大比拼

網絡近日流傳解放軍和印軍的伙食圖片，內容顯示為，解放軍菜品多樣，有菜有湯還有生果，印軍伙食則多為咖喱和烤餅。不少內地網民都指出，解放軍的伙食比印軍好太多。還有網民稱，自己家人就在部隊，吃的比圖片上還要豐盛，而處在中印邊防線上的解放軍肯定條件會更好。也有網民表示，每個國家飲食習慣不同，無需分出高下，而是要尊重。

另有消息稱，印度軍方採購帳篷官員要給準備過冬的印軍採購保暖帳篷，即使刻意避開中國廠商，繞道向歐洲國家購買，買來後才發現歐洲品牌也是中國的代工產品。

▲ 解放軍伙食（網絡圖片）

▲ 解放軍伙食（網絡圖片）

▲ 印軍伙食（網絡圖片）

▲ 印軍伙食（網絡圖片）

另一方面，據環球時報報道，對於印度政府是否計劃取消對中國的最惠國待遇，以此減少與中國的進出口貿易的問題時，印度貿易和商務部長皮尤什·戈亞爾(Piyush Goyal)表示「目前沒有考慮這樣的提議。」

據此前印媒報道，印度外交部（MEA）周三告知印度人民院（下議院），印度與中國的關係並沒有因6月15日加勒萬河谷衝突導致的邊境緊張局勢而惡化。

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责任编辑：尹航

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