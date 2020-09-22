▲ 【中美科技戰】美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國

美國特朗普政府強迫中國程式TikTok賣盤，事件一波三折仍不明朗。中美科技戰TikTok一役，除了涉及地緣政治，也關係到TikTok上億美國用戶切身利益。美國科技新聞網TechCrunch則形容，TikTok的成功本身就是美國的尷尬，因為中國已由原本的山寨國變為創新國，而原本領先的美國正在與TikTok、華為等競爭中落後。

TechCrunch文章稱，過去要把中美兩個經濟體「天真膚淺地」區分很容易：美國是創新國，中國是山寨國；美國是自由市場，中國做生意則要「向政黨和領導人付錢」；美國開放吸引人才流入，中國「在機場密室審問你一番」。

不過，中美這些真真假假的刻板印象，現在似乎有逆轉趨勢。文章形容，曾經出口爆炸電池那國，現在於量子電腦領域領軍；曾經發明互聯網的那國，現在生產的飛機則會從天上掉下來（指波音737 MAX），而且還有更多型號被揭有問題，甚至將一個中國傳說故事拍成電影也搞不好（指迪士尼《花木蘭》）。

文章寫道，TikTok的成功代表很多東西，但坦白地說這就是美國的尷尬。「美國矽谷或其他科創中心，有數以千計企業家和創投資本家，正在設計或尋找下一款熱爆社交程式，然而用戶增長與投資者回報關係的定律，卻發明在北京海淀區的字節跳動總部。」

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作者認為，字節跳動成功案例的特別之處，更在於它不是中國產業政策之下的成果。「打造TikTok等流行消費者程式，並不在中國製造2025大計之中。」「字節跳動運用了所有企業家都能使用的工具，開發了程式，在全球應用商店發放，而這是一款能夠令數以億計用戶上癮的產品。」

文章指出，TikTok與華為風波都顯示，美國在不少重要戰略市場當中，都已經不再站在科技尖端；中國大陸在5G和社交網絡等領域開始在全球跑出，台灣台積電製造芯片（晶片）技術也領先了英特爾1、2年。

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文章繼而談到，華府收緊移民限制的政策，正在摧毀美國創新的最重要資源。統計顯示，美國81%電子工程研究生、79%電腦科學研究生，都是來自海外的留學生，這個比例在多數工程和技術學課中都佔多數，而認為限制留學生就可以讓美國人填補這些學位空缺只是「幻想」。

作者批評，美國阻止外國技術創新的狹隘政策，使得美國企業不必與世界上最出色的公司競爭。「如果這不是經濟災難的處方，我不知道甚麼才是。」

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責任編輯：連兆鋒