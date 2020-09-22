【中美角力】滬指跌1.3% 失守3300關

擔憂疫情反彈，隔夜美股繼續收跌，加上中美博弈持續，滬指今日尾盤跳水跌1.3%，失守3300關。

A股滬深兩市今日大幅低開，早盤市場人氣較為活躍，醫藥、食品飲料等消費股集體反彈，券商股亦拉升，惟午後市場避險情緒升溫，各板塊紛紛跳水。

截至收市，滬指收報3274.3點，跌1.29%；深證成指報13023.43點，跌0.96%。創業板指跌0.53%，收報2555.54點。

滬深兩市成交縮量至7023億元（人民幣，下同），其中滬市成交2691億元，深市成交4332億元。北向資金全日淨流出20.02億元，連續2日淨流出。其中，滬股通淨流出18.55億元，深股通淨流出1.46億元。

行業板塊多數下跌，有色金屬、交通運輸、材料、國防軍工等跌超2%，醫療保健、證券板塊領漲。

對於近期市場走勢，中原證券指出，短期內高估值區的藍籌板塊難以出現快速回落，鋼鐵、煤炭等低估值板塊在估值修復到一定階段後也將出現邊際衰竭；美股估值繼續處於歷史最高水平，科技股估值回調的外部壓力仍然存在。

天風證券認為，步入9月全球股市同步調整，國內方面的調整原因主要是核心資產估值偏高+三季報超預期板塊減少，經濟及預期逐步好轉，流動性邊際沒有更寬鬆，M1M2剪刀差收窄，權益市場中的流動性有邊際回流到實體經濟的傾向，高估值板塊整體承壓；其次，海外方面，由於疫情二次反复及美國大選臨近，使得避險情緒快速提升，加大了全球主要資產包括權益資產的下行風險。

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責任編輯：蒯宇澄