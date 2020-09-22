【中國樓市】「三道紅線」影響下 內地房企融資規模減約四分一

內地持續對樓市進行調控，在「三道紅線」融資新規的影響下，近一個月，房企境內外融資規模約992.7億元（人民幣，下同），比前1個月減少24.6％，規模收縮約四分一。

境外融資劇減 境內融資較平穩

據新京報報道，內地房企在「三道紅線」壓力下，特別是從8月20日住建部和人行召開重點房地產企業座談會至今，房企債券融資規模明顯收縮。據貝殼研究院統計數據，按發行日期來看，統計8月20日至9月20日期間的房企境內外融資規模約992.7億元（人民幣，下同），比前1個月減少24.6％，規模收縮約四分一。

具體來看，近1個月間境外融資規模約280.9億元，較前月大幅降低45.6％，占整體融資規模約28％。而境內融資相對平穩，融資規模約711.8億元，較上月微增0.6％。

不過，即便單月規模收縮，但與上年同期表現來看，8月20日至9月20日的房企境內外融資規模仍較2019年增率達10.7％。

貝殼研究院高級分析師潘浩表示，房企融資規模收縮，主要是受到境外債市的負面拉動，外部環境的高度不確定性導致今年4月後的境外債市低迷；同時融資新規的影響有一定的滯後期，在逐步消化前期計劃性發債後，境內債市規模或將進一步收縮。

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「三道紅線」是指，房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；房企的淨負債率不得大於100%；房企的「現金短債比」小於1。根據「越綫」的數量將房地產企業分為四檔，決定其融資時有息負債年增速的上限。其中，未越綫的房企，有息負債年增速上限為15%；一個指標越綫和兩個指標越綫的房企，年增速上限為10%和5%；若三個指標全部越綫，則不能新增有息債務。

責任編輯：尹航

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