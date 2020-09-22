【聯合國大會】中美角力 特朗普預告向中國發出「強烈訊息」

第75屆聯合國大會的一般性辯論紐約時間周二（22日）起以視像舉行，美國總統特朗普、中國國家主席習近平首日將先後發言。特朗普預告，他將向中國發出「強烈訊息（strong message）」。

特朗普周一（21日）向記者透露，他剛剛錄製了他的發言，表示在發言中針對中國發表強烈的看法，但未有透露細節，稱明天就知道了。

據日程，聯合國大會一般性辯論於9月22日至29日舉行。在首日紐約時間周二上午9時（本港時間周二晚上9時）辯論，特朗普將是第二位發言，習近平排在第四名發言。

國際危機組織駐聯合國總部代表高萬（Richard Gowan）稍早認為，特朗普將攻擊中國處理新冠肺炎，並責怪世界衛生組織未能遏制該疾病。

習近平：單邊主義沒有出路

在周一的聯合國成立75周年紀念峰會上，習近平被指暗批美國，稱任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道，強調單邊主義沒有出路；各國關係和利益只能以製度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就听誰的。習近平提出，在疫情時代，聯合國應主持公道。外界預計，習近平周二的發言，或抨擊美國單邊主義。

另據美聯社預計，特朗普並將強調美國促成以色列與阿聯酋及巴林簽署的關係正常化協議，還有塞爾維亞及科索沃的經濟合作。他亦可能在發言中，向北韓領袖金正恩發出訊息。此外，特朗普剛簽署行政命令，單方面恢復聯合國對伊朗實施的制裁，引發爭議，料美伊或在聯合國大會隔空交鋒。

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責任編輯：林佩怡

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