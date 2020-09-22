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揭特朗普所講50億為何TikTok沒聽過 竟是因為這樣

國情動向 17:59 2020/09/22

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【TikTok】揭特朗普所講50億為何TikTok沒聽過 竟是因為這樣

中美科技戰，中國程式TikTok與美國企業交易前景未明，方案傳出多項細節前後矛盾令各方困惑。而美國總統特朗普聲言交易會捐出50億美元用於教育，TikTok中國母公司字節跳動卻稱從新聞才得知一事，美媒現在才披露了為甚麼。這竟是因為美企甲骨文、沃爾瑪高層在最後一刻為了遊說特朗普時，才臨時「加料」所致。

特朗普政府限定TikTok需在9月20日星期日前，出售美國業務。《華爾街日報》引述消息人士報道，上周限期快將屆滿之際，美國財長姆欽等官員已支持方案，而甲骨文創辦人兼特朗普支持者埃利森（Larry Ellison）、沃爾瑪行政總裁董明倫（Doug McMillon）周五（18日）亦已和特朗普通電打招呼。

據悉，埃利森、董明倫周六（19日）更是再次與特朗普通電，但特朗普仍然希望拿到更多甜頭（still wanted something additional），於是討論最終產生了那細節模糊50億美元教育基金。

美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國

報道稱，儘管成立基金計劃當時未有得到所有交易方（字節跳動）同意，但特朗普在電話結束後數小時內，即公開宣佈了安排，並指自己概念上支持交易方案。果然，字節跳動其後表示，看新聞才知道此事。

與此同時，對於這50億美元是否由字節跳動獨自承擔、是成立基金還是直接向美國財政部付款，也細節不明並衍生不少傳言猜測。

特朗普周一（21日）就支持方案反口，威脅否決後，字節跳動在新一份聲明中則表示，50億美元是對公司未來幾年所需繳納稅款的預測，實際稅額需根據業務實際情況、美國的稅收結構而定，與合作方案無關。

【TikTok】字節跳動回應4大傳聞 這樣再反駁特朗普

【TikTok】甲骨文轉軚附和特朗普：字節跳動絕無股權

【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國

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責任編輯：連兆鋒

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