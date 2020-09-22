【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機

美國對華為實施的禁令已生效數日，五大芯片（又稱晶片）巨頭圍繞供貨許可相繼表態。其中，AMD和英特爾（Intel）表示已獲許可，市場憧憬華為斷供壓力可紓緩，但未來形勢會如何發展仍充滿不確定性。

美國AMD：已獲許可

美國電腦處理器生產商AMD高級副總裁Forrest Norrod透露，已獲得對華為供貨的許可證，預計公司業務不會因為美國對華為的禁令，而受到重大影響。

這是美國對華為禁令在本月15日正式生效後，第一間公開表示獲得向華為供貨許可證的廠商。華為有多款電腦產品採用AMD銳龍系列CPU。

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美國英特爾：已獲許可 繼續深耕中國

美國電腦處理器生產商英特爾表示，已獲美國當局核發許可證，可繼續向華為供應特定產品。

此外，英特爾公司全球副總裁、中國區總裁楊旭還發文稱，英特爾不會撤出中國，會繼續在中國進行投資。

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英國ARM：大部分產品不受管制約束

除了AMD和英特爾表示獲得許可外，英國芯片品牌ARM首席執行官則表明，ARM的大部分芯片產品不受出口管制約束，並且這不會隨著ARM母公司的改變而改變。

早前有報道指，美國芯片巨企Nvidia（英偉達）豪斥400億美元（約3,120億港元），從日本軟銀（Softbank）旗下收購ARM。ARM與華為合作關係密切，如果被美企收購，華為在芯片方面不排除會進一步陷入被動。

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美國賽靈思：會努力申請許可

美國的賽靈思（Xilinx）首席財務官也有相關表述，「華為是賽靈思的大客戶，我們會努力申請有關向華為供貨的許可。」

德國英飛凌：產品供貨不受禁令影響

德國芯片巨頭英飛凌（Infineon）CEO表明了旗下產品核心知識產權都是在德國和澳洲等國家和地區註冊的，這就確保了該企業對相應技術100%可控。言下之意可供貨給全球範圍內的任何一個地區。

目前來說，五大芯片巨頭的表態對華為來說是好消息，但具體的供貨許可細節以及時效性尚不明朗，因此未來相關事件的具體進展仍充滿不確定性。

責任編輯：尹航

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