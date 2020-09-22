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李克強上海行 掏20塊買了這款好吃的（有片）

社會熱點 18:14 2020/09/22

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李克強上海行 掏20塊買了這款好吃的（有片）

國務院總理李克強到上海視察，表示要提升中國製造業水平，要不斷擴大開放。李克強今次上海行，更有一個小細節引起網絡關注。李克強掏了20塊人民幣，買了兩袋大白兔奶糖，這過程由民眾用手機拍下，成為「最強直播帶貨（公眾人物宣傳帶動商品）」。

澎湃新聞報道，李克強周一（21日）晚上到了上海南京東路步行街，他在泰康食品店花20元，購買了兩袋大白兔奶糖。

從片段可見，李克強來到糖果攤位時，店員指著大白兔奶糖的位置，說：「總理看這邊。」

李克強看了看後，拿起兩包大白兔奶糖，放入店員張開的膠袋，並問：「多少錢？20塊錢吧？」店員答：「對，20塊。」李克強接著由助手遞出的鈔票中，拿了20元付錢。

訪滬問中德機械人差距 李克強：需製造業提升水平

李克強在上海行程中，視宗了全球最大企業管理、協同化電子商務解決方案供應商，德企思愛普（SAP）旗下中國研究院，與中外軟件工程師交流。李克強指出，一個國家的製造業要提升水平，需要不斷擴大開放，而國家全力支持上海自貿區更大力度改革開放。

研究員提及中國一款工業機器人時，李克強問道，這款機器人與德國機器人有沒有差距。對方坦言，中國機器人在零部件的精度上，還有提升的空間。李克強則表示，開放能夠讓人認識到差距，認識到差距才有提升空間。

【中美科技戰】中國要芯片自力更生 兩彈一星戰術還不夠

圖破美圍堵？李克強倡瀾湄合作與國際陸海貿易新通道對接

李克強：中國全年經濟有望實現正增長

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責任編輯：連兆鋒

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