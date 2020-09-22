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【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價

國情動向 18:43 2020/09/22

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中澳關係緊張之際，澳洲駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）表示，澳洲已顯示出其準備承擔抵抗中國的經濟代價，警告這意味澳洲將面臨「一段艱難時期」。

據《澳洲人報》，西諾迪諾斯最近出席與哈佛大學甘迺迪政府學院的網絡研討會，提到澳洲願意與中國就雙邊問題對話，但「必須以維護我們國家利益為條件進行」。

不可損害國家利益 來維護經濟利益

他稱，不可以從根本上損害澳洲的國家利益，來維護澳洲的經濟利益，強調不能以這種方式侵犯澳洲主權，這也不會在地區上樹立良好典範。

Arthur Sinodinos

中澳貿易關係近期急速惡化，中國對澳洲大麥，牛肉和紅酒施加新的貿易壁壘，禁止部分進口或加徵反傾銷稅等。此前，澳洲曾呼籲就新冠肺炎疫情源頭展開獨立調查。近月，澳洲在南海、香港、人權等問題上，與北京立場相左。

西諾迪諾斯稱，澳洲已展示出準備好承擔代價，但如果代價繼續增加，將是一個挑戰。

在華澳洲高管低調應對中澳關係惡化：發聲都有成本

中國官媒：澳洲情報人員最近突擊搜查中國駐澳記者住所

惟他反問，在這種情況下，希望澳方怎麼做？「要我們廢除外國透明度計劃嗎？希望我們取消管理國家安全或關鍵技術領域投資的外國投資規定？讓華為或中興加入5G的部署？」他表示，沒有一個自我尊重的政府能這麼做。

他還指出，澳洲擔心中國在當地孔子學院是「教授黨路線」的管道，並且潛在地傷害「可能持有與黨路線不符的學生」。

澳洲媒體最後兩名駐華記者撤離 京：對其調查詢問屬正常執法

中國海關暫停澳洲一企業大麥進口 指檢出有害生物

中國向澳洲大麥徵80%關稅 阿根廷漁人得利？

中國對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查

責任編輯：林佩怡

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