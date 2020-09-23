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【自貿區擴容】新自貿區重現「易貨貿易」  為脫鈎做足準備？

經濟脈搏 09:24 2020/09/23

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變局時代政策頻出，每一項都是應對新局面的方案。近日，中央印發了4個新的自貿區建設方案，包括北京、湖南、安徽3個新的自貿區，以及浙江自貿區擴容。在這當中，「易貨貿易」這種原始交易方式重新被提出，要在浙江義烏探索小商品與大宗商品聯動的「新型易貨貿易模式」，及湖南「探索中非易貨貿易」。

易貨貿易與現匯貿易是全球貿易的兩種形式，其區別在於是否用貨幣作為交易媒介。在現代全球貿易中，以貨幣結算的現匯貿易佔據絕大比重。中國改革開放初期，由於並未融入全球貿易體系和貨幣體系，外匯短缺的情況下，曾有相當長一段時間通過「易貨貿易」發展加工貿易，即先將設備和原材料從國外進口，記到賬上，等加工成品之後再運出去，成為中國製造業的發端，並逐漸發展為「世界工廠」。

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不過，等到中國逐漸融入全球貿易體系，並且外匯儲備不斷積累，易貨貿易的方式逐漸退出歷史舞台，僅在與一些欠發達國家地區的貿易中依然存在，如東盟、蒙古等邊境貿易。然而，行至2020年，隨著新冠疫情和中美博弈深入，世界貿易又再換了規則，中國與美國乃至西方世界脫鈎愈演愈烈，出口大幅受損，近期加拿大表示放棄與中國的自貿談判，在此情況下，中國需調整出口結構，擴大與新興市場的出口市場，以彌補外貿缺口。

事實上，在中美交惡之前，中國已通過「一帶一路」計劃，對出口結構進行多元化調整，以減少對歐美市場依賴，增加發展中國家比重，同時也能夠消化國內過剩產能。但是這些國家除了需求及消費能力較發達國家欠缺欠缺，同時也面臨外匯儲備不足的現實，成為此前制約這些國家與中國進出口貿易的主要原因。

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但當前世界格局大變，出口結構調整的窗口期大為縮短，因此「易貨貿易」模式應運而生，成為「雙循環」新格局下中國進出口貿易的戰略選擇。

其中，今次選定浙江建設「易貨貿易服務平台」，探索小商品貿易與大宗商品貿易聯動的新型易貨貿易模式，正式基於浙江義烏發達的小商品經濟，以及與發展中國家高度的外貿黏性，以及這些國家近年與中國「能源換商品」的現實需求，所作出的戰略設計。

「易貨貿易」在當前中國外部環境下能夠重新發揮作用：一方面，解決了國內低端製造業的庫存壓力，開拓更大市場；另一方面，也為內地企業節約了外匯支出，在人民幣近期快速升值期內，對衝企業的匯率成本，同時，也為中美之間可能發生的金融脫鈎做足準備，成為現匯貿易的替代方案。

本報駐京記者：潘攀

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