【聯合國大會】習近平強調世界退不回彼此封閉孤立 特朗普促就疫情向中國追責

中美關係緊張之際，美國總統特朗普在第75屆聯合國大會上發言，首先就新冠疫情抨擊北京，呼籲聯合國懲罰中國。特朗普批評中國在疫情爆發初期封鎖國內交通，卻沒有叫停國際航班，容許病毒感染全球，並與實際上由中國控制的世界衛生組織（WHO）錯誤地宣稱，新冠病毒沒有人與人之間傳播的證據，並指無症狀感染者不具傳播力。

特朗普再次以「中國病毒」形容新冠病毒，敦促聯合國必須追究中國的責任。

另外，特朗普又提到中國的炭排放問題超過美國，認為全球正莫視中國的污染問題。

隨後，中國國家主席習近平發言，亦首先提到新冠肺炎，相信疫情終將被人類戰勝，勝利必將屬於世界人民。 中國已有多支疫苗進入三期臨床實驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。中國並將落實好兩年提供20億美元國際援助的承諾，助力各國經濟社會恢復發展。

習近平強調，任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定。如果以鄰為壑、隔岸觀火，別國的威脅遲早會變成自己的挑戰。

而 面對經濟全球化大勢， 習近平稱， 像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡假裝視而不見，或像堂吉訶德一樣揮舞長矛加以抵制，都違背了歷史規律。世界退不回彼此封閉孤立的狀態，更不可能被人為割裂 。

據日程，聯合國大會一般性辯論於9月22日至29日舉行。在首日紐約時間周二上午9時（本港時間周二晚上9時）辯論，特朗普將是第二位發言，習近平排在第四名發言。

特朗普周一（21日）向記者透露，在剛剛錄製的發言中，針對中國發出強烈的訊息，但未有透露細節。而新華社則報道，習近平同日在聯合國成立75周年紀念峰會上表示，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，暗批美國稱「不能誰的拳頭大就聽誰的」，呼籲聯合國主持公道。

【聯合國大會】中美角力 特朗普預告向中國發出「強烈訊息」（附直播連結）

【聯合國大會】習近平演說全文：任何國家不能主宰他國命運（有片）

【中美角力】習近平暗批美靠拳頭大 籲聯合國主持公道（有片）

【WTO裁決】特朗普想報復WTO？稱將對世貿做些事

【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道