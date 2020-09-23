【中印衝突】中印第六輪軍長談判 同意停止向一線增兵

國防部發言人吳謙昨表示，21日，中印兩軍第六輪軍長級會談，雙方同意停止向一線新增兵力，不單方面改變現地態勢，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。

吳謙表示，9月21日，中印兩軍舉行第六輪軍長級會談，雙方圍繞穩控中印邊境實控線地區局勢坦誠深入交換意見，一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，加强現地溝通聯絡，避免誤解誤判，停止向一線新增兵力，不單方面改變現地態勢，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。

雙方還同意儘快舉行第七輪軍長級會談，採取務實舉措妥善處理現地問題，共同維護邊境地區和平安寧。而印度國防部亦於22日晚發聲明，表示雙方同意停止向一線增加兵力，並盡快舉行第7輪軍長級會談，內容與中方的公布相若。

▲ 中印第六輪軍長談判 同意停止向一線增兵

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印媒早前引述印度官方消息報道稱，印方在此次會談中明確提出，要求「中方軍隊必須退出當前所有對峙點，並為人員和裝備撤離制定清晰的時間表」、「保證從達普桑盆地至班公湖地區撤出軍事部署」、「確保印度部隊能夠自由進入相應巡邏點巡邏」等。

印度政府消息人士指出，印方還要求「中方嚴格遵守有關在兩國邊境實控線地區部署軍隊數量的限制及其他規定」，該消息人士說，此次會談「不僅關乎脫離接觸」，而且要立足於防止今後再次發生類似事件。

還有印度媒體援引印度國防和安全部門官員的話稱，此次會談「放棄早先的『等距脫離接觸」概念」，會在新的共識下進行，該名官員還說，中方必須率先採取脫離接觸的步驟，印度才會跟進，「因為是中方違反協議並入侵中印邊境實控線印方一側在先。」

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責任編輯：游昊雲

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