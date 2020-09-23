中國立2060零碳目標 特朗普稱美國氣候紀錄「非凡」

▲ 【中美聯合國大會角力】中國立2060零碳目標 特朗普自誇美國氣候紀錄「非凡」

聯合國大會中美隔空交火，議題除了疫情還有應對氣候變化。中國國家主席習近平宣佈，中國爭取在2060年實現碳中和，將淨碳排放減至零。美國至今沒有同類目標，惟總統特朗普開口即攻擊中國「污染環境」。退出《巴黎氣候協定》的特朗普，更自稱美國氣候紀錄「非凡」，別人都是在「懲罰美國」。

今屆聯合國大會因應疫情而改由視像形式舉行，習近平談及全球暖化問題時表示，疫情啟示人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展方式和生活方式，建設生態文明和美麗地球。

習近平指出，人類不能再忽視大自然一次又一次的警告，沿著只講索取不講投入、只講發展不講保護、只講利用不講修復的老路走下去。他提及《巴黎協定》，稱協定代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。

習近平宣佈，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。他表示，各國要樹立創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，抓住新一輪科技革命和産業變革的歷史性機遇，推動疫情後世界經濟「綠色復甦」，匯聚起可持續發展的強大合力。

習近平：世界退不回封閉孤立 特朗普就疫情向中國追責

特朗普發言時，則沒有說明美國會為應對氣候變化付出甚麼，只繼續借題攻擊中國並自誇美國。特朗普稱，那些攻擊美國「非凡」（exceptional）氣候紀錄的人「忽視中國污染」，「並不在乎環境，只在乎懲罰美國」。特朗普又讚自己退出《巴黎協定》。

2015年《巴黎協定》各國同意，爭取將全球平均溫度升幅不高於工業革命前2攝氏度。美國是全球人均溫室氣體排放最高國家，特朗普上任後卻宣佈退出。特朗普任內也放寬美國環保監管，並公開鼓勵美國重新拓大燃煤發電規模。美國退出協定會於總統大選後一天，即11月4日正式生效。

習近平講話全文：中國再向聯合國提供5000萬美元支持

中國則是排放總量最高國家，佔全球28%。中國政府此前已提出要控制排放量於2030年見頂，習近平今次則首度公佈中國零碳目標。聯手應對氣候變化，也是中歐領導人早前峰會一大議題。歐洲期望中國提早在2025年到達排放峰值，並加快放棄使用燃煤發電。

綠色和平東亞分部資深政策顧問李碩稱，習近平是次公佈零碳目標是「大膽並經過精深計算」的舉措。聯合國前氣候談判行政秘書Christiana Figueres亦認為，美國缺乏領導為中國製造了機會，每當地緣政治出現真空，就自然有人填補。

美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國

科技戰逼出中國國策裂變：11萬億推科技立國

中國要芯片自力更生 兩彈一星戰術還不夠

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒