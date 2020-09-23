【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務

中美TikTok角力峰迴路轉，未到最後一刻都難說交易能否達成，原因是美方提出的部份條件，中方及TikTok實在難以接納。外電報道，洽商中的交易條款包括TikTok在美國聘請2.5萬人，以滿足特朗普政府創造就業的期望。但如理性思考，要兌現這承諾，根本是不可能任務，

甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Wal-Mart）與字節跳動洽商TikTok合作，仍未有結果。而美國總統特朗普（Donald Trump）周六在北卡羅來納州的一場競選集會上，重申了對TikTok創造就業的期待。

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路透社引述專家們表示，在美國聘請2.5萬人的目標高不可攀。綜合而言，主要有兩個原因。

其一：TikTok新公司營運模式，沒有足夠創造大量職位的空間

TikTok最近剛宣布了一項10億美元創作者基金，將付費給受歡迎的TikTok網紅製作視頻。廣告商GroupM的商業智能全球總裁Brian Wieser說，如把這些內容創作者計入，TikTok創造的崗位能達到25,000個。但除了這種間接的方式外，TikTok難以找到更多的崗位需求。

事實上，由於字節跳動不會出售TikTok的演算法，TikTok與美資合作建立的新公司，將不需要聘僱龐大團隊來從事人工智能的工作。

科技與地緣政治谘詢公司Center for Innovating the Future的未來學家Abishur Prakash說，這類涉及人工智能的工作崗位，在Facebook和Twitter都佔了很大一部分的人力，，但TikTok新公司卻沒有這需要。

其二：龐大招聘計劃會攤薄TikTok盈利能力

與其他互聯網企業員工創造的營收相比，就能更好地理解TikTok招聘目標的野心有多大了。

Twitter的4,800名員工2019年每人平均創造近72萬美元營收，或等於總年度營收35億美元。Snap的3,195名員工2019年每人平均創收約53.7萬美元，年度總營收爲17億美元。

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路透此前曾報道，字節跳動目前的美國員工超過1,000名，多數在加州，一些在德克薩斯州等其他地方。按相似的效率水平，TikTok的26,000名美國員工（1,000+2.5萬新增員工），便要每年創造140億至190億美元營收。

Prakash表示，即便取較低數值，這樣的營收目標對於TikTok也很難實現。分析更指，如果TikTok的運營效率要接近Twitter等其他互聯網公司，那麽TikTok將需要在未來幾年將營收最多增加19倍。

「我們處在TikTok發展中的不同階段...有著許多包袱」，Prakash說。他還表示，TikTok在印度仍然被禁，而印度原本是TikTok最大的市場，「想要實現140多億美元（營收），所需時間會長很多，難度也會大很多」。

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責任編輯：鄧國強

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