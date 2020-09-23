▲ 【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情

中美科技戰，美國特朗普政府有意斬斷TikTok與中國關係，令美國接管TikTok全球業務。中國官媒《環球時報》社評連續兩日就此炮轟美國。環時新一篇社評稱，與打壓華為不同，美國對TikTok使出了巧取豪奪的另一套手段，但美國可以訛詐一家公司，卻訛詐不了中國。社評認為，特朗普要挾TikTok面對大量年輕用戶反對，搞不好會打擊自己大選選情。

環時表示，對華盛頓來說，重組TikTok，讓它徹底去中國化，變成完全受美國公司控制的一家新公司是綜合性價比最高的辦法；這既可顯示特朗普政府的「決斷力」，也能夠買美國參與合作公司的好，同時美國1億TikTok用戶又不受影響。「全美國皆大歡喜，整個事件將最終坐實為美國當下執政團隊的一大功績。」

文章指出，這種「兵不血刃」的方式，將互聯網上最新銳的視頻應用程序易幟為「美國公司」，可以從此化解美國高科技企業被他國企業超越的長遠之憂。「無論中國還是其他哪個國家有高科技企業冒尖，美國都可以按圍獵TikTok 的模式將其強行降伏，改為受美國擁有或控制。那樣的話，美國的科技霸權就可以一代一代地傳下去。」

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對於TikTok與甲骨文達成合作協議，保留80%股權，但特朗普其後堅持美國要「完全控制」，甲骨文隨即也改口附和，環時批評，華盛頓的手段就是「極限施壓、訛詐，加上一線生機的誘惑」。

TikTok面對美國政府聯手國會、企業作戰，環時形容，TikTok和它的母公司字節跳動「太單薄了」，僅憑他們自己來應對美國的機制性掠奪顯然力不從心。

社評表示，中國政府所以及時站了出來，先是於8月28日將「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」列入了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，重挫了美方的囂張氣焰；在美方對字節跳動與甲骨文、沃爾瑪達成協議共識表示「原則上同意」，並想一鼓作氣確定這一協議的情況下，中方又傳遞出反對該協議的清晰信號，從而改寫了這場鬥爭的情節走向。

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社評續稱，任何單獨一家企業都勢單力薄，但是整個中國不會接受美國的訛詐，也不會按照美國編寫劇本，將中國一家優秀高科技公司的控制權，拱手讓給美方。

「華為、字節跳動等公司的成功，證明了中國的整體營商環境，已經具備孵化出有自己核心技術和全球競爭力公司的能力，我們不能讓中國的這些公司，一個個變成美國任意宰殺的肥羊，讓中國未來科技發展的生命線落到華盛頓的手中。」

環時稱，我們希望與美國保持公平互利的合作，但也準備好了與美方的霸凌行徑和強盜邏輯開展堅決鬥爭。「我們的選擇是開放的，和則兩利，鬥則兩傷，這是中國人長期信奉的哲學。希望大國之間在21世紀相向而行不再是一件奢侈的事情。」

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責任編輯：連兆鋒