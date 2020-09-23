▲ 【芯片產業】台積電2納米芯片2024年量產 首批產品它先用？

芯片（又稱晶片）產業成全球賽。台積電2納米芯片預計2023年下半年試產、2024年正式量產，台積電將據此進一步確立行業領導地位。有台灣產業學者預期，蘋果（Apple）公司旗下電子產品，以及美國無廠芯片企業，將是首批使用這種效能更快的頂尖芯片。

芯片產業大約每18個月推進一個級別的製程，以此計算，台積電如2022年下半年量產3納米芯片，2納米芯片又能於2023年下半年的風險性試產中，達至九成以上的良率，預期2納米芯片可於2024年量產。

而目前中國大陸最先進芯片製程為14納米，中芯已經生產。【芯片納米數字越小越先進，詳見下一頁】

台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真表示，台積電如成功量產2納米製程芯片，將更鞏固全球芯片技術第一地位，包括蘋果旗下電子產品，以及外資無廠芯片企業諸如：超微（Advanced Micro Devices）、輝達（Nvidia）、賽靈思（Xilinx）都可能率先採用。

蘋果智能手機或先用

她強調，台積電在先進製程的推進較穩，預期未來2納米製程的終端應用上，行動通訊及高效能運算兩大類產品，將會率先採用，包括智能型手機、AI、FPGA（場域可編程邏輯閘陣列）的應用等。

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事實上，目前在先進製程的推進上，全球幾乎是台積電、三星兩廠爭霸的局勢。目已經量產的最高端5納米芯片－－台積電5納米製程A14芯片，將獲蘋果採用。

至於3納米製程。據悉，台積電3納米芯片預計明年上半年試產，2022年量產；而台灣電對手三星，不僅是7納米的良率仍不穩定，5納米也要到年底、甚至2022年才量產。

劉佩真分析，台積電與三星兩強爭霸情勢，三星在追趕的過程中主要面臨良率不穩問題，不過，台積電面臨三星緊追的挑戰，也是不能掉以輕心。

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責任編輯：鄧國強

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