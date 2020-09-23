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【中美角力】華為稱美國打壓帶來大壓力 求生存是主線

經濟脈搏 11:52 2020/09/23

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在美國持續打壓中國電訊設備商華為下，華為輪值董事長郭平表示，美國持續的打壓給華為的經營帶來很大的壓力，具體仍在評估過程中，求生存是華為的主線。至於華為手機芯片的供應，他稱還在尋找辦法。

郭平在華為全聯接大會上演講稱，華為所受重大的打擊是對手對華為供應鏈的打擊，相信華為會使出全部力量幫助供應鏈強壯和成長。在做強供應鏈方面，倡導與供應商共同成長、共享收益。

他引用法國著名文學家大仲馬（Alexandre Dumas）所言，人類的全部智慧都包含在這兩個詞中：等待和希望。看到ICT產業正面臨巨大的發展機會，政府和企業全面進入數字化和智能化，華為希望能和夥伴一起開創新篇章。

【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機

【華為禁令】華為沒B計劃　內媒指或「降呢」做OLED屏驅動等

針對美國對華為芯片供應鏈的制裁，郭平表示，第三次制裁給華為的生產、運營帶來了很大的困難。9月十幾日才把芯片等產品入庫，具體數據還在評估過程中。他表示，華為現有的芯片庫存，對於2B業務（基站等）比較充分；而手機芯片方面，華為每年要消耗幾億支，還在尋找辦法，美國製造商也在積極向美國政府尋求許可。

他認為，芯片禁令不僅影響華為，還對美企甚至他國芯片銷售都有巨大限製。希望美國政府希望重新考慮政策，如果允許，華為還願意採購美國芯片，堅持全球化供應鏈。

另一方面，日本媒體報道，索尼（Sony）中止對華為的圖像傳感器的出貨，公司正申請繼續向華為供貨的許可，並表示將拓展更多元化的客戶。據悉，索尼每年向華為出售CMOS獲得的收入為數十億美元。中美關係處於數十年來最低點，美國敦促全球各地的政府排擠華為。自9月15日開始，新的禁令已經禁止美國公司向華為供應產品或提供服務。

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責任編輯：游昊雲

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