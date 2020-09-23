【中美角力】美通過涉疆強迫勞動法案　外交部促美停止炒作

中美人權問題角力不斷，美國眾議院大比數通過《防止維吾爾強制勞動法案》，禁止進口涉及新疆強迫勞動生產的產品。中國外交部對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將採取必要措施維護中國企業的合法權益。

眾議院周二（22日）以406票贊成、3票反對通過法案，列明除非有明確、可信證據，證明在新疆製造的商品沒有在強制勞動下生產，否則禁止美國企業從新疆進口商品，如棉花等。法案將提交參議院審議，獲通過後，再交由美國總統特朗普簽署生效。

眾議院同時正審議另一條法案，要求美國上市公司披露供應鏈有沒有涉及強迫勞動。

美國商會反對兩條法案，認為會令企業停止在新疆做生意，損害合法生產商及製造商的權益，因為根本沒有有效的方法調查和審核供應商。

外交部：將採取措施維護企業合法權益

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上表示，美國國會眾議院不顧中方的嚴正立場和客觀事實，執意審議通過有關涉疆消極議案，大肆炒作新疆的所謂強迫勞動問題，威脅對中方的實體和個人進行制裁，中方對此強烈的憤慨，堅決反對。已經向美方就此提出了嚴正交涉。

汪文斌稱，新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何資格和權利橫加干涉。所謂的強迫勞動問題，完全是美西方一些機構和人員憑空捏造的謊言。他批評，美方肆意炒作所謂的新疆保護問題，並以此為藉口，採取各種措施限制打壓新疆的企業，這充分暴露有關人士遏制新疆發展進步，挑撥中國民族關係，借涉疆問題干涉中國內政，借打中國牌來謀取個人政治私利的偽善面孔和真實目的，他們的圖謀注定不會得逞。

汪文斌敦促美方正視事實，認清形勢，立即停止炒作所謂的強迫勞動問題，停止借涉疆問題干涉中國內政，破壞中國發展，停止推進審議和實施有關涉疆消極議案。中方將繼續採取一些必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，堅定維護自身的主權安全和發展利益。

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責任編輯：蒯宇澄

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