【中美角力】美通過涉疆強迫勞動法案　外交部反駁是炒作

中美人權問題角力不斷，美國眾議院大比數通過《防止維吾爾強制勞動法案》，禁止進口涉及新疆強迫勞動生產的產品。

眾議院周二（22日）以406票贊成、3票反對通過法案，列明除非有明確、可信證據，證明在新疆製造的商品沒有在強制勞動下生產，否則禁止美國企業從新疆進口商品，如棉花等。法案將提交參議院審議，獲通過後，再交由美國總統特朗普簽署生效。

眾議院同時正審議另一條法案，要求美國上市公司披露供應鏈有沒有涉及強迫勞動。

美國商會反對兩條法案，認為會令企業停止在新疆做生意，損害合法生產商及製造商的權益，因為根本沒有有效的方法調查和審核供應商。

中國外交部早前指，所謂「強迫勞動」問題，完全是美西方一些機構和人員憑空捏造，嚴重違背事實。美方以此作為借口，對有關中國企業採取限制措施，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，是赤裸裸的霸凌行徑，中方對此堅決反對。

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責任編輯：蒯宇澄

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