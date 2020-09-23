▲ 中國失去澳洲衛星站影響有多大？上次用已7年前

中國太空探索似乎捲入地緣政治角力。中國澳洲關係與中美關係緊張之際，澳洲衛星站據報不再與中國續約，中國今後會無法使用衛星站，失去一個太空測量點。不過，中國上次使用這個澳洲衛星站，已是2013年。有專家認為，隨住中國衛星中繼通訊能力提高，即使失去澳洲衛星站，影響也有限。

路透社早前引述消息報道，瑞典空間研究中心（SSC）澳洲子公司決定，不再延續澳洲西部珀斯附近Yatharagga衛星站與中國合約。雙方最初於2011年簽約，而SSC未有透露現時合約何時到期。

據悉，中國上次使用Yatharagga衛星站服務已要數7年前，衛星站有份參與支援2013年中國神舟十號載人飛船任務。

中國據報將無法使用澳洲太空測控站 料影響探索能力

中國航天失去澳洲衛星站支持的話，影響會有多大？內地《環球時報》引述中國航天技術專家黃志澄表示，即使外媒報道屬實，事件對於中國航天發展的影響也比較有限。

黃志澄解釋，該澳洲衛星站與主要與中國「遠望」系列測控船隊接力傳遞訊號，而測控是航天大系統中的一個關鍵系統，但不是全部。他指出，中國航天從發展之初就始終奉行獨立自主的發展理念，可以通過地面、海上、中繼衛星聯合起來將可能的影響降到最小。

黃志澄同時認為，中國社會應該更自信，沒必要完全跟著外媒「炒作」而急於反駁。他稱，衛星站屬於瑞典空間研究中心，建在澳洲，其中涉及多方博弈，中國輿論可以「讓子彈再飛一會兒」，不要急於指責是「因為地緣政治針對中方」，不排除單純是合同到期沒續約的可能，也不排除還有談判與爭取的可能。

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責任編輯：連兆鋒