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【中美角力】四部委抗美圍堵：推動戰略科技投資 加快5G商用

經濟脈搏 16:53 2020/09/23

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中美科技戰愈演愈烈之際，國家發改委等4部門發文指，擴大戰略性新興產業投資、培育壯大新增長點增長極，加大5G建設投資，加快5G商用發展步伐；加快關鍵芯片（又稱晶片）、高端元器件等核心技術攻關；加快推動疫苗等重大項目落實落地。

加快關鍵芯片等核心技術攻關

發改委、科技部、工信部及財政部聯合發布《關於擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》（以下簡稱《意見》）稱，將培育和打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地，聚焦重點產業投資領域，包括加快新一代信息技術產業提質增效，加快生物產業創新發展步伐，加快高端裝備製造產業補短板、新材料產業強弱項和新能源產業跨越式發展等。

其中，意見要求，加大5G建設投資，加快5G商用發展步伐，將各級政府機關、企事業單位、公共機構優先向基站建設開放，研究推動將5G基站納入商業樓宇、居民住宅建設規範。

意見指，加快基礎材料、關鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件等核心技術攻關，大力推動重點工程和重大項目建設，積極擴大合理有效投資。

加快生物產業創新發展方面，要加快推動創新疫苗、體外診斷與檢測試劑、抗體藥物等產業重大工程和項目落實落地，鼓勵疫苗品種及工藝升級換代。高端裝備製造產業方面，重點支持工業機器人等高端裝備生產。

此外，要加快新材料產業強弱項，保障大飛機、微電子製造、深海採礦等重點領域產業鏈供應鏈穩定。

在資金保障上，文件指出，鼓勵地方政府設立戰略性新興產業專項資金計劃，按市場化方式引導帶動社會資本設立產業投資基金；加大戰略性新興產業企業（公司）債券發行力度。支持創業投資、私募基金等投資戰略性新興產業。

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責任編輯：蒯宇澄

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