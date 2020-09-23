▲ 【芯片產業】台積電最神秘「夜鷹部隊」 助攻芯片技術天下第一

台積電已為量產2納米芯片（又稱晶片）訂出時間表，如能實現，將進一步鞏固全球芯片技術第一地位。台積電近年揮軍擊倒美國高通（Qualcomm）、三星（Samsung）等競爭對手，成功要素除董事長張忠謀「治軍嚴明」的管理方式外，背後還有一支神秘的「夜鷹部隊」。

台積電已制訂了2納米芯片的量產時間表。以芯片產業大約每18個月推進一個級別製程計，台積電如2022年下半年量產3納米芯片，2納米芯片又能於2023年下半年的風險性試產中，達至九成以上的良率，2納米芯片預期可於2024年量產。

台積電已訂量產2納米芯片時間表

這進一步增加台積電芯片產業優勢，鞏固技術全球第一的地位。事實上，當台積電對手三星，不僅是7納米的良率仍不穩定，5納米也要到年底、甚至2022年才量產，都比台積電慢。

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台積電芯片技術近年超快速發展，與他們自2014年成立「夜鷹部隊」部隊－－24小時運作研發團隊有關。

把時間回撥到6年前，張忠謀為了加速10納米製程進度，在新竹總部的12Ｂ晶圓廠10樓成立全日分3班輪替、不停運作的研發（R&D）團隊，外界給這個部門，給了一個軍事味道濃烈的名字「夜鷹部隊」。

所謂「重賞之下必有勇夫」，加入「夜鷹部隊」的員工底薪加30％、分紅加50％，如此豐厚的獎勵。

「夜鷹部隊」是台積電核心競爭力

事實證明，這種24小時不斷運作的研發成績斐然，台積電數年間順利連環突破了10納米、7納米、5納米等製程。台積電今年員工數上看5萬人，「夜鷹部隊」佔比例很少，但卻維繫了台積電核心競爭力。

一名在台積電工作十多年的研發小主管形容：「台積電的競爭力是靠這種很強大的人力和時間的投資拚出來的，就是用比人家多2 倍的時間來追趕」。

一樣在半導體產業，英特爾是在相對放鬆的環境中做高壓的工作；但在台灣的台積電，是在「很高壓的環境做高壓的工作」，不太可能像英特爾的工程師可以拿著電腦在咖啡廳或在戶外工作。

也有人形容台積電的成功是「爆肝」式增長，因有指通宵工作對職工健康、尤其肝臟不好。

責任編輯：鄧國強