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【微信禁令】特朗普下禁令後　雪佛龍禁全球僱員用WeChat

國情動向 15:23 2020/09/23

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鑒於特朗普政府以國家安全風險為由禁止微信，雪佛龍（Chevron）已要求全球員工在工作手機上刪除微信（WeChat），成為首批遵守這一行政命令的美國公司之一。

根據彭博新聞社看到的備忘錄，該美國石油巨頭在全員電郵中把騰訊 （00700） 旗下的微信指定為「不合規應用」，要求在工作手機上安裝了這一app的員工於幾天內予以刪除，否則他們將不能接入公司網絡。

「由於最近的一道行政命令禁止使用微信，雪佛龍現在要求您從移動設備上去掉該app，」備忘錄說。「如果在2020年9月27日之前不採取任何行動，那麼您的Chevron系統訪問權限將被刪除。」該備忘錄還指出了每個員工手機的作業系統和型號。

雪佛龍的代表拒絕置評，騰訊發言人也沒有立即回應置評請求。

微信已經成為特朗普在11月美國大選前打壓中國的一個頂級目標。根據特朗普的行政命令，微信本應於9月20日從美國app商店下架，但法官上周末發布了暫停實施該命令的臨時禁制令，稱其侵犯言論自由。

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責任編輯：尹航

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