特朗普再稱「中國病毒」 外交部：奉勸停止政治遊戲

中美爆發新一輪口水戰。針對美國總統特朗普在聯合國大會上的涉華講話，中國外交部周三回應稱，堅決反對美國利用聯合國講台編造謊言，對中國進行無端指責抹黑；奉勸美方停止玩弄政治遊戲，摒棄單邊主義。

特朗普重申必須就疫情追責中國

特朗普22日（周二）在第75屆聯合國大會講說時，再將新冠病毒稱為「中國病毒」，他並說，「我們必須追責把這場瘟疫釋放到全球的國家：中國。」

特朗普批評，中國在疫情爆發初期封鎖國內交通，卻沒有叫停國際航班，容許病毒感染全球，並與實際上由中國控制的世界衛生組織（WHO）錯誤地宣稱，新冠病毒沒有人與人之間傳播的證據，並指無症狀感染者不具傳播力。

他又提到中國的炭排放幾乎是美國的兩倍，認為全球正莫視中國的污染問題。

對此，中國常駐聯合國代表張軍當日隨即舉行國際記者會，批評美方在聯合國大會一般性辯論發言中對中國指責毫無道理。張軍稱，特朗普的演說是在傳播「政治病毒」，濫用聯合國平台挑起對立、製造分裂。

外交部：「甩鍋」他人是徒勞

外交部官網23日則刊登發言人汪文斌回應特朗普言論的新聞稿指，美國反复就疫情問題指責中國，企圖把本國應對疫情不力的責任「甩鍋」他人，這完全是徒勞的。

汪文斌稱，美方利用聯合國講台，罔顧事實，編造謊言，出於不可告人的政治目的，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決反對。事實再次證明，單邊主義和霸凌行徑是全世界面臨的最嚴重威脅。

他稱，美方無理攻擊並退出世界衛生組織，危及全球抗疫合作，不僅給世界人民帶來傷害，也會讓本國人民繼續付出慘重代價。美國現在要做的是，停止政治操弄，摒棄將病毒標籤化、政治化的做法，同國際社會一道抗擊疫情，而不是推卸責任，抹黑別人。

汪文斌還表示，在氣候變化和環境保護問題上，中國積極承擔符合自身發展階段和國情的國際責任，實施了一系列政策行動，成績有目共睹。反觀美國，作為全球累計排放溫室氣體最多的國家，既不批准《京都議定書》，又退出《巴黎協定》。

他並指，美國才是世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑料消費大國，卻拒絕批准《巴塞爾公約》，為全球塑料垃圾等治理進程設置障礙。汪文斌反問，「這樣一個國家有什麽資格指責中國？」

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責任編輯：蒯宇澄

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