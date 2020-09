中歐關係壞極有限？德國新總理熱門：應對中國要現實

▲ 中歐關係壞極有限?德國新總理熱門拉舍特Armin Laschet:應對中國要現實

中美角力愈演愈烈,歐洲有意「自立門戶」成為第三勢力。中國與歐洲生意夥伴關係,逐漸變為市場競爭對手下,人權等價值觀矛盾也愈發凸出,歐盟更計劃制訂「馬格尼茨基法案」制裁中國。不過,中歐關係也許有張「安全網」。歐洲龍頭德國下任總理熱門拉舍特表示,應付中國既要自信,也要現實。拉舍特所言意味緊隨現任總理默克爾路線,讓中德與中歐在合作中競爭。

德國總理默克爾在位至今15年,已表明不會在2021年德國大選中角逐再次連任。默克爾所屬政黨基民盟預料今年底選出新黨魁,現任聯席副黨魁拉舍特(Armin Laschet)是為一大熱門,並獲默克爾支持。

基民盟在德國明年大選雖有可能繼續流失議席,但其最大黨地位相信難以動搖。故誰成為了基民盟黨魁,即有很大把握當上德國新總理,掌舵歐洲最大經濟體,並在引導中歐關係當中扮演關鍵角色。

拉舍特對德國以至歐洲外交的理念,與默克爾相當接近。拉舍特認為,歐洲要在伸張人權等「普世價值」,與促進商業利益之間取得平衡,德國要務實地處理與中國、俄羅斯的關係。

「中國已非發展中國家」德國對華關係從拍檔變對手

拉舍特近日接受Politico Europe訪問時坦言,歐洲長期以來都依賴,價值不同於自由主義民主體制的國家供應能源(俄羅斯、中東)。「任何國家都無法只跟奉行我們社會模式的國家從事貿易。」

拉舍特現年59歲,來自德國西部北萊茵-威斯特法倫州(North Rhine-Westphalia),也是北威州現任州長。北威州是德國工業中心,佔全國20%經濟產出。拉舍特相當明白,俄羅斯能源與中國市場對德國經濟發展的重要。

儘管德國企業面對中國同行市場競爭日趨激烈,而新冠肺炎疫情更助長了對中國不滿情緒,令德國國內要求對中國更強硬聲音有所增加,拉舍特認為,德國與歐洲都不能因此脫離經濟與政治現實:

「今天的中國是個世界強國,我們應對中國必須基於現實主義和具備自信。」

(China is today a world power that we must confront with realism and self-confidence.)

德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考

現實主義相對於理想主義,更為重視追求實際利益和權力平衡,而非宣揚價值觀。拉舍特所言表明,他會繼續以默克爾的方式來處理德國與中國關係,那就是不要讓外交上的人權問題交鋒,威脅雙方商業關係。拉舍特也坦言,自己看不到理由偏離默克爾的外交政策路線。

不過,中德與中歐關係迎來更多波浪可能在所難免。除了德國在後默克爾時代的政治影響力有可能下降,有意見亦認為,德國與不少歐洲議會制國家一樣,最大政黨無法獨自成立政府,必須與其他黨派合作,因此不得不聽取更多傾向民粹、要求對中國更強硬的聲音。

事實上,基民盟內部本身就有一派勢力主張對中國強硬。對於是否限制使用華為5G設備,默克爾傾向開綠燈的態度已引起部分基民盟議員反彈,後者有意推動立法一刀切排除華為。可以預料,默克爾明年卸任後,即使拉舍特順利當上總理,德國內部亦很可能會就對華政策展開一番角力,牽動中德與中歐關係。

歐盟預告訂立馬格尼茨基法 謀制裁中國

中歐人權交鋒 習近平:中方不接受人權「教師爺」

美國與華為脫鉤 歐洲因一件事不緊跟分手

