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中歐關係壞極有限？德國新總理熱門：應對中國要現實

國情動向 16:54 2020/09/23

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中歐關係壞極有限？德國新總理熱門拉舍特Armin Laschet：應對中國要現實

中美角力愈演愈烈，歐洲有意「自立門戶」成為第三勢力。中國與歐洲生意夥伴關係，逐漸變為市場競爭對手下，人權等價值觀矛盾也愈發凸出，歐盟更計劃制訂「馬格尼茨基法案」制裁中國。不過，中歐關係也許有張「安全網」。歐洲龍頭德國下任總理熱門拉舍特表示，應付中國既要自信，也要現實。拉舍特所言意味緊隨現任總理默克爾路線，讓中德與中歐在合作中競爭。

德國總理默克爾在位至今15年，已表明不會在2021年德國大選中角逐再次連任。默克爾所屬政黨基民盟預料今年底選出新黨魁，現任聯席副黨魁拉舍特（Armin Laschet）是為一大熱門，並獲默克爾支持。

基民盟在德國明年大選雖有可能繼續流失議席，但其最大黨地位相信難以動搖。故誰成為了基民盟黨魁，即有很大把握當上德國新總理，掌舵歐洲最大經濟體，並在引導中歐關係當中扮演關鍵角色。

拉舍特對德國以至歐洲外交的理念，與默克爾相當接近。拉舍特認為，歐洲要在伸張人權等「普世價值」，與促進商業利益之間取得平衡，德國要務實地處理與中國、俄羅斯的關係。

「中國已非發展中國家」德國對華關係從拍檔變對手

拉舍特近日接受Politico Europe訪問時坦言，歐洲長期以來都依賴，價值不同於自由主義民主體制的國家供應能源（俄羅斯、中東）。「任何國家都無法只跟奉行我們社會模式的國家從事貿易。」

拉舍特現年59歲，來自德國西部北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），也是北威州現任州長。北威州是德國工業中心，佔全國20%經濟產出。拉舍特相當明白，俄羅斯能源與中國市場對德國經濟發展的重要。

儘管德國企業面對中國同行市場競爭日趨激烈，而新冠肺炎疫情更助長了對中國不滿情緒，令德國國內要求對中國更強硬聲音有所增加，拉舍特認為，德國與歐洲都不能因此脫離經濟與政治現實：

「今天的中國是個世界強國，我們應對中國必須基於現實主義和具備自信。」

（China is today a world power that we must confront with realism and self-confidence.）

德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考

現實主義相對於理想主義，更為重視追求實際利益和權力平衡，而非宣揚價值觀。拉舍特所言表明，他會繼續以默克爾的方式來處理德國與中國關係，那就是不要讓外交上的人權問題交鋒，威脅雙方商業關係。拉舍特也坦言，自己看不到理由偏離默克爾的外交政策路線。

不過，中德與中歐關係迎來更多波浪可能在所難免。除了德國在後默克爾時代的政治影響力有可能下降，有意見亦認為，德國與不少歐洲議會制國家一樣，最大政黨無法獨自成立政府，必須與其他黨派合作，因此不得不聽取更多傾向民粹、要求對中國更強硬的聲音。

事實上，基民盟內部本身就有一派勢力主張對中國強硬。對於是否限制使用華為5G設備，默克爾傾向開綠燈的態度已引起部分基民盟議員反彈，後者有意推動立法一刀切排除華為。可以預料，默克爾明年卸任後，即使拉舍特順利當上總理，德國內部亦很可能會就對華政策展開一番角力，牽動中德與中歐關係。

歐盟預告訂立馬格尼茨基法 謀制裁中國

中歐人權交鋒 習近平：中方不接受人權「教師爺」

美國與華為脫鉤 歐洲因一件事不緊跟分手

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責任編輯：連兆鋒

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