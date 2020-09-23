【新冠疫苗】康希諾疫苗於巴基斯坦Ⅲ期臨床：首組受試者全部接種

新冠肺炎疫情蔓延，世界各國加強相關疫苗研製。澎湃新聞23日報道，陳薇團隊與康希諾生物股份公司 （06185） 合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）國際Ⅲ期臨床試驗22日在巴基斯坦取得初步進展，第一組受試者全部入組並接種疫苗。

此前，該疫苗已於8月底獲得巴基斯坦藥監機構臨床試驗批准。據巴基斯坦當地媒體報道，此次康希諾生物是和巴基斯坦製藥公司AJM-Pharma合作在當地開展新冠候選疫苗III期臨床試驗，中方研究人員將在臨床試驗點全程推動跟進臨床試驗進展。

根據美國臨床試驗數據庫ClinicalTrials.gov的公開信息，康希諾生物 （06185） 新冠候選疫苗整個三期臨床試驗方案為國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照設計，計劃招募4萬人，在18周歲及以上健康成人中開展，以評估該款疫苗的有效性、安全性及免疫原性。

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另據巴基斯坦媒體《黎明報》9月22日報道，該國國家指揮與行動中心（NCOC）周二宣布，將在巴基斯坦啟動一項針對中國康希諾生物正在研發的新型冠狀病毒的潛在疫苗的Ⅲ期臨床試驗。報道提及，巴基斯坦規劃發展部長Asad Umar表示，該實驗在全球7個國家進行，將有4萬人參加該試驗，其中約有8,000人至10,000人來自巴基斯坦。

日前世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，結束新冠肺炎大流行和加速實現全球經濟復蘇的最快方式，是確保所有國家都有人能接種新冠疫苗。世衛首席科學家Soumya Swaminathan坦表示，中國一些疫苗已在現階段臨床試驗中被證明有效。

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責任編輯：游昊雲

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