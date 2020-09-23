【微信禁令】雪佛龍在中國業務廣泛 禁用微信會否阻礙經營？

美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）成為首批響應特朗普禁令的企業之一，要求全球僱員在工作手機上刪除微信（WeChat），否則他們將不能接入公司網絡。不過，雪佛龍在中國有不少業務，如果在工作層面上禁止員工使用微信，或會對企業運行帶來困擾，甚至遭到中國的反制。

據雪佛龍中國官網介紹，雪佛龍前身最早於1904年進入中國市場，雪佛龍又於1979年成為改革開放後第一批重新進入中國的西方企業之一。之後，雪佛龍在中國設立多個子公司拓展業務，涵蓋了石油勘探生產、燃油、添加劑和潤滑油銷售。

▲ 雪佛龍中國官網

川東北天然氣項目投產

雪佛龍全資子公司優尼科，與中石油（國石油天然氣集團公司）合作開發川東北天然氣項目的生產，優尼科持有49%的參與權益並擔任作業者，中石油持有51%的參與權益。

【微信禁令】特朗普下禁令後 雪佛龍禁全球僱員用WeChat

【微信禁令】騰訊：WeChat或無法在美獲新用戶 續與華府磋商

中國南海項目

雪佛龍中國能源公司擁有南海珠江口盆地16/19海上區塊32.7％的非作業者權益，該區塊此前為CACT作業者集團區塊，目前的作業者為中海油（中國海洋石油集團有限公司）。

渤海灣合作項目

雪佛龍還與中海油在渤海灣三個油田開展合作。雪佛龍中國能源公司在秦皇島32–6油田擁有24.5%的開采權益，在渤中25–1油田和渤中19–4油田擁有16.2%的開采權益。中海油是上述三個油田的作業者並擁有剩余的開采權益。

在下游業務端，雪佛龍旗下品牌的業務也十分廣泛，有些也運用在香港。

市場營銷與零售

雪佛龍在中國擁有約70個加德士（Caltex）服務站，加德士潤滑油的銷售、營銷、生產及分銷業務遍布中國各地，包括北京、上海、廣州、成都、天津和香港。雪佛龍還通過其在上海的合資企業在中國中部地區進行潤滑油產品的銷售。

此外，雪佛龍全球航空是香港國際機場的主要航空燃油供應商之一。澳門國際機場航線也使用由雪佛龍生產的航空燃油。

【中美角力】不止微信TikTok 白宮顧問揚言將瞄準更多中國App

【中美角力】趙立堅：美國倘禁微信 中國人說蘋果手機可不用（有片）

化工產品

雪佛龍通過合資公司雪佛龍-菲利浦化工有限公司（CPChem）及其附屬公司在江蘇省張家港市開設一家聚苯乙烯生產廠，產品可用於製造包裝、汽車零部件、電子產品、地毯等產品。

▲ 消費者可通過微信公眾號查看產品評測以及購買產品

▲ 消費者可通過微信公眾號購買產品

事實上，因應廣闊的市場前景，以及中國用戶日益增長的購買力，不少美企選擇深耕中國市場，並開設微信公眾號，以更好地與消費者溝通、宣傳，增強用戶粘性。以雪佛龍為例，消費者可以透過「雪佛龍乘用車潤滑油」官方賬號，查看養車攻略，以及購買產品。如果禁止員工在工作手機上使用微信，或許將對中國區業務造成阻礙。

本報記者：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁