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【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令

國情動向 18:20 2020/09/23

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【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令

中美科技戰熱化，特朗普政府欲拉攏盟友圍堵華為5G技術，但或在關鍵位置受挫。彭博社引述消息指，德國總理默克爾（Angela Merkel）正對抗國內鷹派，阻止針對華為發出正式禁令。

彭博社引述三名知情人士透露，德國正在制定的法規草案，加強政府對5G設備供應商的審查，讓主要的內閣成員有更多空間可界定德國數據的安全風險。

默克爾與國內鷹派　也出現分歧

雖然法規反映國際社會對華為的疑慮，但默克爾拒絕在核心立場上妥協，認為德國不能單單挑出華為發布針對性禁令。

【中美角力】華為稱美國打壓帶來大壓力 求生存是主線

【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機

知情人士說，儘管規定可能有變，但針對華為的禁令不太可能出現，否則會讓安全要求變得過份繁瑣；德國無意故意擋下華為，或增加電信公司使用華為設備的風險。

默克爾的取態，會讓德國的5G規定比英國寬鬆。英國約翰遜（Boris Johnson）7月宣布，到2027年底，將華為公司的設備完全從英國的5G網絡中清除出去。

而法國雖未直接禁止華為，但馬克龍（Emmanuel Macron）政府發布規定，提高電信商使用華為設備的限制。

在歐洲領導人即將聚集布魯塞爾開會，討論5G安全及更廣泛的工業戰略之際，德國與部份歐盟國家的取態，顯現出現分歧跡象。

【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位

【中美芯片戰】英特爾據報獲准供華為 但只限電腦

根據彭博看到的峰會結論草案，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）正力促歐盟各國在網路安全問題上採取一致立場。草案說，「歐洲理事會強調，必須根據共同的客觀標準評估潛在的5G供應商。」

默克爾不欲單一針對華為　令制度變複雜

為期兩天的峰會已經推遲到下周末，因為米歇爾接觸過新冠患者，正進行隔離。

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）極力鼓吹對華強硬、施壓歐盟政府將華為排除在他們的數據網絡之外，但默克爾對中國依然保持和解態度。在9月14日歐盟領導人與中國國家主席習近平舉行視訊會議後，默克爾強化此一立場。

紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡

【華為禁令】知情者曝光 華為將推嶄新計劃迎圍堵戰

默克爾在會後說，「某些領域的問題數量無疑已大幅增加。另一方面，你也必須繼續努力尋找解決方案，即使一次只前進一毫米」。

除美國壓力外，默克爾也面對來自德國情報機關的阻力，他們說華為和中國官方的紐帶形成訊息安全風險。華為持續否認其產品有任何風險，中國政府也警告不得採取不公平待遇，甚至威脅若華為被排除將施加報復。

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責任編輯：鄧國強

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