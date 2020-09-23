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美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次

國情動向 18:24 2020/09/23

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美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次

兩岸關係隨中美關係緊張加劇。解放軍加緊台海實戰化演練，北京表明台獨是死路一條，任何外國支持都注定失敗。美國近期則有聲音主張華府調整戰略，明確表示美國會在兩岸軍事衝突中出兵協助台灣，以此阻嚇大陸武統台灣。但亦有美國專家持反對意見，並認為美國政府過去嘗試以武力威嚇迫北京改變戰略，已至少失敗過3次。

華盛頓1979年與北京建交至今，雖然與台北保留了一定關係，但在美台軍事同盟是否存在問題上的政策一直是「戰略模糊」（strategic ambiguity）。美國不表明兩岸一旦爆發軍事衝突，美軍必會支援台灣，同時也不說不會出兵。

美國戰略模糊旨在阻止兩岸任何一方單方面改變現狀，威懾大陸之餘，亦期望令台灣島內分裂勢力三思而後行。此舉更給予美國自身更大戰略回旋空間，避免捲入代價高昂的不必要戰爭。

解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

前官員倡美國表明 美軍必定協防台灣

不過，美國遏制中國崛起意欲日益強勁，華府近期亦大打台灣牌，試探北京底線，加上美方認為，北京展示力量的意願不斷增強，美國遂有專家主張，放棄戰略模糊政策。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）主席、美國前資深外交官哈斯（Richard Haass）9月初撰文，提出美國將戰略模糊改為「戰略清晰」（strategic clarity），表明一旦大陸攻台，美軍必定出手馳援台灣。哈斯認為，大陸軍力持續增加，美國戰略模糊已經無法產生威懾，只有戰略清晰才可阻嚇大陸武統台灣。

哈斯的觀點近日在美國政界和學界都引發議論，既有人支持，但也有不少反對聲音。美國「憂思科學家聯盟組織」（The Union of Concerned Scientists）中國計劃高級分析員庫拉茨基（Gregory Kulacki）形容，哈斯的建議很糟糕。

胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

美國軍事威嚇中國 過去至少3次失敗

庫拉茨基指出，美國軍事威脅中國並不奏效，歷史表明這並非明智的策略。他提及，美國往屆總統過去嘗試以武力阻嚇中國採取行動，至少3次失敗告終：

「杜魯門總統相信美國威脅動武，包括使用核武，可以阻止中國介入韓戰。他錯了。艾森豪威爾總統相信美國威脅動武，包括使用核武，可以令中國退出韓戰，以及停止炮擊金門和馬祖。他錯了兩次。」

庫拉茨基接着說，美國接下來兩名總統，甘迺迪與詹森對抗中國在東南亞的軍事介入，選擇升級武力，結果不但延長了越戰，而且還沒有改變結果；尼克遜上任後，則終於承認了前任不願承認的事情，與中國對話比脅迫中國更能夠處理問題。

庫拉茨基指出，1949年以來，台灣始終是中美關係的核心問題。尼克遜與中國接觸後，迅速發現台灣是北京不可談判的主權問題。中美經過7年談判，終在卡特任內實現關係正常化，美國同意承認台灣屬中國一部分，並不支持台灣獨立。

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北京確信若有美台同盟 和平即不可能

卡特同時還滿足了3項前提：切斷與台外交關係、廢除美台防務條約，以及從台島及台灣海峽撤走一切美軍基地和部隊。庫拉茨基稱，北京視這些條件為美國會信守承諾的證據，而第3項最常遭美方遺忘。

中美建交談判期間，美方也一度要求北京承諾不對台動武，但中國領導人鄧小平明確表示，中方絕不答應。鄧小平當年向白宮國安顧問布熱津斯基（Zbignew Brzezinski）稱，這事關中國主權，是中國內部事務，美方可以提出看法，但不可以以此作為前提。

中美建交後，鄧小平亦告訴卡特，如果台灣當局拒絕與北京談，武統就有可能發生。鄧小平還警告美方：請不要製造一種情況，讓台灣當局覺得沒有甚麼可怕的。

庫拉茨基稱，中國現時領導層對台灣的看法，與鄧小平當年一樣，相信台灣只要覺得受到美國軍事保護，和平解決兩岸問題就變得不可能。他因此認為，戰略清晰不會成功實現美國目標，美國與其徒勞地嘗試阻嚇大陸武統台灣，不如積極尋求和平解決兩岸問題的辦法。

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責任編輯：連兆鋒

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