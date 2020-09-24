【中國經濟】「月經貧窮」惹熱議  內地貧富差距怎解決

2020年是中國官方制定的脫貧目標年。近日內地網購平台上的散裝衛生巾引發社會對貧富懸殊話題的關注和討論，有人稱之為「月經貧窮」。對應中國要推動內需消費，有專家提出，必需要實行收入分配改革，拉近貧富差距，社會消費才能真正活起來。

最近，內地有網友發現，網購平台上有包裝簡陋、價格低廉，20餘元人民幣能買到100片的散裝衛生巾，許多網友對女性購買這種廉價衛生巾感到吃驚，呼籲對衛生巾等女性生理用品實行減稅或免稅。

帖文下兩個女孩回答了購買的原因：「生活難」「我有難處」，意味著真有女性辛酸到連生理用品也得極度節省，令廣大內地民眾感到震驚。有網民發言指「無法置信有人竟然買不起生理用品」，則被群情大肆撻伐為「何不食肉糜？」。

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《中國新聞周刊》飛快展開「如何消除月經貧困？」的線上調查。選項之一，是降低女性生理用品的13%稅率。但立刻就有經濟學家出來反駁，降稅之後，不代表商人就會降價。

由這一熱門話題引發了中國貧富差距的討論。有人指出，疫情之後，大眾消費低迷，但豪車脫銷、豪宅漲價、奢侈品消費排起長隊。足見巨額財富掌握在少數人手裡。

當然，中國今天同以往改革開放前很不同。今天的中國，已經難以看到40年前中國很多農村地區普遍可見的食不果腹、衣不遮體的赤貧狀態。當時貧窮情況之嚴重，今天生活在中國大城市生活富足的年輕人或許也不一定了解。在近三十多年來，中國一直以數億人擺脫貧困自豪，這個事實也一再受到聯合國和世界各地主流經濟學家的肯定。

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中國政府的扶貧定義和標準也在不斷提高，從2010年之前解決吃、穿、住基本生存需要為主要目標的扶貧，提高為2010年之後的解決吃、穿、住、義務教育、基本醫療扶貧目標的政策。中國絕對貧困人口近年來已經大幅度減少。然而，總理李克強在抗擊新冠產疫情恢復經濟的一次講話中也承認，中國仍有6億人口平均月收入不過1千元人民幣。

法國經濟學家托馬斯·皮凱蒂（Thomas Piketty）2014年首次出版的《21世紀資本論》一書，不僅被翻譯成中文出版，還獲得了中國領導人的好評。

在對話中國媒體時，皮凱蒂表示，美國失去了世界經濟領導地位，就是因為美國不再是教育領袖，而且走上了不平等日益加劇的道路，希望中國不要走這條路。

他強調，一個國家可以在沒有強烈不平等的情況下，擁有非常高的生產力和福利。財富過度集中反而會降低發展潛力，中國不要走加劇不平等的道路。然而，中國央行發布的《2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查》正正顯示，其中最高的10%家庭的淨資產佔比為49%，而最高的1%家庭的淨資產佔比為17.1%。換言之，財富高度集中在最富裕階層手中。

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近年來，由於經濟增長減速、高樓價、中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，經濟大幅下滑，貧富差距進一步拉大。中央提出「國民經濟循環為主」的雙循環戰略，最關鍵的就是要拉動內需。內地不少專家提出，要拉動內需消費，長遠來說就要進行收入分配改革，令更多人有錢消費。

所謂收入分配改革，最直接的是對少數群體征收財產稅，以補貼中低收入群體，激活他們的消費潛力；其次，堅決防止資產價格過快上漲，並盡快為大部分中低收入者解決長期、穩定與低成本居住的問題。當然，政府還應該盡快健全包括農民在內的全體國民的社會保障體系。目前不少服務業從業人員尚未擁有完善的社會保障，這也是影響消費恢復的主要原因之一。

本報記者：鄧中建

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