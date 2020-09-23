中美關係緊張氣氛延燒聯合國 習近平視像會見聯合國秘書長

中美於聯合國大會隔空交火後，國家主席習近平周三（23日）晚在北京以視像方式會見聯合國秘書長古特雷斯。習近平強調，搞單邊主義和霸權必失人心，認為疫情放大了全球治理體系中不適應、不匹配的問題，各方應思考如何加以完善，而不是推倒重來，另搞一套。

習近平指出， 當前新冠肺炎疫情還在全球蔓延，全球抗疫不能鬆勁。中國將履行承諾，在疫苗研發完成並投入使用後，將其作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家可及性和可負擔性作出貢獻。

▲ 國家主席習近平強調，搞單邊主義和霸權必失人心。

此外，習近平認為要盡力降低疫情對經濟和民生的影響，調動全球資源和力量，推動各方在減緩債務、加大援助等方面採取及時和強有力舉措，助力發展中國家發展，縮小貧富差距。

習近平指出，疫情催生了不少新問題，但歸結起來，還是離不開和平與發展問題。安理會要發揮集體安全機制作用，常任理事國要作表率。搞單邊主義和霸權必失人心。

疫情也放大了全球治理體系中不適應、不匹配的問題。 各方應該思考如何加以完善，而不是推倒重來，另搞一套。 世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。

習近平強調，中國從不搞意識形態對抗，從不主張脫鉤，從不想稱王稱霸。 中國想得最多的，是讓14億人民過上更好的生活，為人類作出更大貢獻，但不會坐視國家主權、民族尊嚴、發展空間受損，會堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義。

新華社引述 古特雷斯表示，中國在維護世界和平、促進共同發展方面發揮著重要作用。 當前世界面臨新冠肺炎疫情、氣候變化等諸多危機和挑戰，更加需要多邊主義，更加需要國際合作，更加需要強有力的聯合國， 希望與中國繼續加強合作， 相信中國完全有能力實現自身發展，並為世界作出更大貢獻。

美國大選迫近 分析：特朗普試圖轉移視線

美國總統特朗普昨在第75屆聯合國大會上發言，就新冠疫情抨擊北京，呼籲聯合國懲罰中國。特朗普批評中國在疫情爆發初期封鎖國內交通，卻沒有叫停國際航班，容許病毒感染全球，並與實際上由中國控制的世界衛生組織（WHO）錯誤地宣稱，新冠病毒沒有人與人之間傳播的證據，並指無症狀感染者不具傳播力。

BBC記者特裏維廉（Laura Trevelyan）分析稱，特朗普在40天後即將面臨大選，上述發言面對的是國內選民，試圖轉移對其政府疫情應對的視線，在責備中國之餘，強調美國在研製疫苗方面的努力。

聯合國秘書長古特雷斯沒有點名具體國家，但警告「我們必須竭盡全力避免一個新冷戰。」

【聯合國大會】習近平講話全文：中國將再向聯合國提供5千萬美元支持

【聯合國大會】習說世界不能再彼此孤立 特朗普再就疫情批中國

【聯合國大會】中美角力 特朗普預告向中國發出「強烈訊息」（附直播連結）

【中美角力】習近平暗批美靠拳頭大 籲聯合國主持公道（有片）

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道