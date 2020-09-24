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【TikTok】母企在美狀告特朗普政府 尋求推翻TikTok封殺令

經濟脈搏 17:34 2020/09/24

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字節跳動就出口技術向華交許可申請 入稟求禁制美國禁令

中國科企字節跳動尋求與美國就旗下影音分享應用程式TikTok達成交易之際，字節跳動今日（24日）表示，已據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，向北京商務局提交許可申請。

另一方面，字節跳動23日入稟美國聯邦法院，要求禁制華府由27日起將TikTok由美國的應用程式商店下架，並指當局並非真正關注國家安全，而是出於與11月總統大選有關的政治考慮。

字節跳動周四凌晨在官方頭條號發布說明，表示正在等待北京市商務局的受理決定。中國早前突然修訂《禁止出口限制出口技術目錄》，規定內地企業需獲批才可向境外轉移技術，意味TikTok在出售美國業務時，或需獲得內地批准才可出售核心演算技術。

商務部新聞發言人高峰今日表示，北京市商務局已經收到北京字節跳動公司提交的技術出口許可申請，後續將按照相關規定和程序，依法依規處理。

【TikTok】環時再轟美國：特朗普搞不好打擊自己選情

【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務

而字節跳動23日也入稟美國聯邦法院，要求禁制華府27日起將TikTok由美國的應用程式商店下架，並指當局並非真正關注國家安全，而是出於與11月總統大選有關的政治考慮。

字節跳動入稟位於哥倫比亞特區的聯邦法院，指美國總統特朗普8月6日簽署的行政命令違法，商務部的命令因而同樣違法。公司認為，總統無權根據有關國家安全法律採取上述行動，禁令也違反憲法第一修正案和第五修正案。字節跳動表示，如果不阻止華府的禁令，「將有數以億計尚未下載TikTok的美國人，會被排除在這個龐大且多樣化的網上社群之外。」

美國總統特朗普19日確認，批准美企甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok的交易協議，將成立全新美國公司TikTok Global，但他表明新公司將由美方「全面控制」。TikTok禁令目前延至27日才生效。

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責任編輯：游昊雲

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