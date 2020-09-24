▲ 【中美角力】胡春華領銜起草美企黑名單 美媒揭內幕

中美角力升級，特朗普封殺華為芯片（晶片）供應源，更讓中美科技戰白熱化。中方正編制可用以制裁美國企業的清單－－不可靠實體清單，擬作出反制。華爾街日報曝光箇中細節，指副總理胡春華領銜敲定這份清單，部份美企已被鎖定，但中央對何時擲出這份清單，仍在冷靜思考，未有最後統一想法，防範中美關係滑向更壞境地、防範嚇跑外資是兩大重要考量。

特朗普政府封殺華為後，又試圖逼字節跳動把TikTok北美業務賣給美國公司，且還對騰訊（0700）旗下微信WeChat下禁令。華爾街日報指，中方編訂反制美國「不可靠實體清單」的緊迫性已經上升。

【中美角力】中國或僅以「慢動作」推制裁令 惟不只針對美企

【中美角力】美媒：中國考慮美大選後才公佈 思科或入榜「不可靠實體清單」

報道引述知情人士透露，最近幾周，由負責外商投資和貿易的國務院副總理胡春華率領的一個跨部門小組加快了「不可靠實體」名單的敲定工作。

胡春華領銜一個小組 研究哪些美企可擬制裁

據了解，胡春華在過去幾周，領導了一個小組已經要求包括國家發改委、商務部、網絡安全管理局和反壟斷監管機構在內的幾個部門，分別提交列入該名單的公司名稱。這些部門提交的名字將形成最終名單。

知情人士說，到目前為止，名單中已出現了包括思科系統（Cisco Systems）等名字，這家與華為競爭的網絡設備製造商，目前已經失去了向一些長期中國客戶供貨的合同，比如中國的大型國有電信運營商。

中國商務部上周六發表聲明，披露了清單制定工作的更多細節，指清單只針對極少數破壞市場規、違反中國法律外國公司和個人，他們將被限制或禁止對中國進出口。

中央何時出台、會否出台黑名單 仍未有決定

知情人士還透露，中國最初開始準備這份名單時，研究了自己的科技公司對美國供應商的依賴程度。

但報道指出，中央領導層目前仍正在討論何時或者是否發布這份名單，一些人認為不應該在美國大選前發布。

【中美角力】美通過涉疆強迫勞動法案 外交部促美停止炒作

【中美角力】官媒記者：滙豐、FedEx或被列入不可靠實體清單

對此審慎的中央高級官員，包括副總理、對美國首席貿易談判代表劉鶴等，他們擔心公布這一名單，可能會激起美國採取更嚴厲的措施，並認為應該等到美國大選後再做決定。

兩人關注點：會否令中美關係惡化 又加嚇跑外資

這是在習近平領導下中國政府面臨的最棘手的平衡難題之一，中國領導層正權衡如何在回擊美國的同時，不對兩國關係、又或中國自己的經濟和產業造成不可挽回的影響。

紐約諮詢公司Eurasia Group的全球技術政策主管Paul Triolo稱，中國方面一直保持高度謹慎，避免對美國公司採取過度行動。

同時，在失業壓力不斷上升之際，中國政府也擔心這份不可靠實體清單，會嚇跑外國公司，加據就業問題；而且，中國還需要從國外進口產品，尤其是半導體和其他高科技設備。

上個月，胡春華曾親自邀請美國和歐洲工業組織參加一個活動，使其確信可以繼續進入中國市場。

【中美角力】商務部：不可靠實體清單沒預設時間表 不針對特定國家

【中美科技戰】字節跳動入稟美國法院 阻TikTok禁令生效

【中國經濟新佈局】科技尖刀戰略 輸不起的大國戰爭

責任編輯：鄧國強