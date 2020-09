【中美角力】蓬佩奧促政界警惕中國外交官 防範間諜活動

中美關係持續惡化,美國國務卿蓬佩奧周三(23日)警告,美國各州與地方的政界人士,要警惕中國外交人員,防範北京的政治宣傳和間諜活動。

蓬佩奧在威斯康星州議會演講,就中國干預美國政治的危險發出警告。

他並透露,美國國務院正檢視美中友好協會(US-China Friendship Association),以及中國和平統一促進會(China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)的活動,懷疑它們正試圖影響美國的學校、商業團體和地方政治人物,而兩個團體都與中共中央統一戰線工作部有關。

他提醒,當與中國外交官接觸時,對方可能不是出於合作或友誼的精神,並提到中共在市政層級的影響力和間諜活動,以及一名紐約警察近日被控充當中國政府非法代理人。中方日前批評,美方蓄意抹黑中國駐美領事機構和人員的圖謀不會得逞,又指駐紐約總領館人員按國際法和美當地法律在美履職,光明正大,無可指責。

蓬佩奧表示,聯邦政府無法對每一種掠奪性和強制性行為加以管制,因而需要政界人士幫忙,強調保護美國利益需要保持警惕,而這種警惕是從「你們以及所有州議員」開始,不分黨派。

臨近美國大選,特朗普政府高官預警北京干預,並形容為一大威脅。美媒報道,熟悉基本情報的美國官員及民主黨人則認為,與俄羅斯破壞大選相比,中國干預野心相形見絀。另外電指出,蓬佩奧的講話引發民主黨議員抗議,指責他使用納稅人的錢來鞏固對特朗普的政治支持,並可能為他本人鞏固政治支持。

