【中美角力】蓬佩奧促政界警惕中國外交官 防範間諜活動

中美關係持續惡化，美國國務卿蓬佩奧周三（23日）警告，美國各州與地方的政界人士，要警惕中國外交人員，防範北京的政治宣傳和間諜活動。

蓬佩奧在威斯康星州議會演講，就中國干預美國政治的危險發出警告。

他並透露，美國國務院正檢視美中友好協會（US-China Friendship Association），以及中國和平統一促進會（China Council for the Promotion of Peaceful Reunification）的活動，懷疑它們正試圖影響美國的學校、商業團體和地方政治人物，而兩個團體都與中共中央統一戰線工作部有關。

調查兩協會活動 疑影響地方政治人物

他提醒，當與中國外交官接觸時，對方可能不是出於合作或友誼的精神，並提到中共在市政層級的影響力和間諜活動，以及一名紐約警察近日被控充當中國政府非法代理人。中方日前批評，美方蓄意抹黑中國駐美領事機構和人員的圖謀不會得逞，又指駐紐約總領館人員按國際法和美當地法律在美履職，光明正大，無可指責。

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蓬佩奧表示，聯邦政府無法對每一種掠奪性和強制性行為加以管制，因而需要政界人士幫忙，強調保護美國利益需要保持警惕，而這種警惕是從「你們以及所有州議員」開始，不分黨派。

臨近美國大選，特朗普政府高官預警北京干預，並形容為一大威脅。美媒報道，熟悉基本情報的美國官員及民主黨人則認為，與俄羅斯破壞大選相比，中國干預野心相形見絀。另外電指出，蓬佩奧的講話引發民主黨議員抗議，指責他使用納稅人的錢來鞏固對特朗普的政治支持，並可能為他本人鞏固政治支持。

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責任編輯：林佩怡

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