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中國褐皮書：中國僅沿海經濟強勁反彈 內陸衰退

經濟脈搏 12:16 2020/09/24

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中國褐色書報告顯示，中國第三季經濟反彈仍不均衡，較富裕的沿海地區及主要城市，正從新冠肺炎疫情中恢復過來，經濟表現良好；但較貧窮的內陸地區則陷入衰退。

外電報道，總部位於紐約的研究機構中國褐皮書國際（CBB）發布季度報告，而報告基於8月13日至9月12日對中國3300多間企業的調查。結果顯示，北京、上海和廣東附近地區的大公司，經濟加速增長，但內陸省份處於衰退，產值和國內訂單下降。

中國褐皮書首席經濟學家Derek Scissors表示，對於大型公司和沿海3大地區的公司，經濟正在加速，但大多數地區的大多數公司復甦勢頭弱得多。此外，報告顯示，服務業企業第三季的收入，僅「略微」好過上季。

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中國8月消費、投資、工業數據好過預期，其中消費年內首次正增長。國家統計局將於10月19日公布第三季GDP數據。

信貸方面，報告反映中國貧富地區分化明顯。在廣東、上海和北京一帶，超過30%公司獲得資本，是其他地區的兩到三倍。

不過，第三季未見預期中被壓抑的信貸需求釋放，不論國有、私營企業，以及哪個規模級別的企業，每個關鍵部門的貸款都告下降。影子銀行期間一落千丈，或因需求不足和中小型企業缺乏信心。

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責任編輯：林佩怡

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